IZVEŠTAJ EU: 50 poslanika Evropskog parlamenta žrtve "dipfejk" pornografskog sadržaja
PEDESET polsanika Evropskog parlamenta, od čega 46 žena, bilo je meta pornografskog sadržaja kreiranog pomoću "dipfejk" (Deepfake) tehnologije i veštačke inteligencije (AI).
Broj žena koje su bile meta ovakve pornografije, pri čemu se generativna veštačka inteligencija koristi za stvaranje seksualno eksplicitnih prikaza ljudi, često bez njihovog pristanka, ukazuje na to da je pogođena otprilike svaka šesta poslanica Evropskog parlamenta, navodi se u izveštaju organizacije civilnog društva "Agora Digitale Transformation" sa sedištem u Nemačkoj, preneo je briselski Politiko.
Koautor izveštaja Bendžamin Šulc je istakao da političari ne mogu da spreče pojavljivanje svog lika na internetu, pa im je teško da izbegnu da postanu mete aplikacija za kreiranje nagih prikaza pomoću AI.
Šulc je naveo da, radi sprovođenja najavljene zabrane aplikacija AI za kreiranje nagih slika ljudi, Evropska komisija mora da pozove na odgovornost sve subjekte koji, ponekad i nenamerno, omogućavaju rad industrije takvih aplikacija.
Kako je naveo, to uključuje i softvere za procesuiranje transakcija i registratore domena.
U izveštaju se navodi da bi EK trebalo da razmotri načine da natera pretraživače da uklone sajtove sa takvim sadržajem iz svojih indeksa, odnosno iz svojih baza podataka.
Evropska unija 2. decembra uvodi zabranu aplikacija koje koriste veštačku inteligenciju za kreiranje nagih prikaza osoba (tzv. nudifier U pismu predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, predsednici Evropskog parlamenta Roberti Mecoli, evropskoj komesarki za tehnološka pitanja Heni Virkunen i komesarki Hadži Lahbib, upućenom 30. septembra, međustranačka grupa od 119 poslanika Evropskog parlamenta pozvala je na efikasno sprovođenje zabrane i hitno okončanje istrage o AI alatu Grok.
Tanjug
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