DOK Vladimir Zelenski na sva zvona objavljuje da su Ukrajina i Nemačka potpisale 15 sporazuma i dokumenta o bezbednosnoj saradnji, proizvodnji naoružanja i nabavci oružja od nemačke industrije, čija je vrednost veća od 8,5 milijardi evra, iz Poljske stiže upozorenje da ukrajinski zvaničnici proneveravaju stranu finansijsku pomoć.

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Bivši poljski premijer Lešek Miler izjavio da Kijev proneverava stranu finansijsku pomoć i da su oni koji podržavaju kijevski režim veoma dobro to znaju, ali radije ne postavljaju pitanja.

Miler je pozvao na obustavu pomoći Ukrajini sve dok Kijev ne položi račune za prethodno isporučeno oružje i sredstva.

- Niko ne pita šta se desilo sa 300 tenkova koje smo poslali u prvoj fazi. Šta je bilo sa teškom opremom, lakšom opremom... Niko ne pita šta se desilo sa milijardama evra koje smo donirali. Gospodin Zelenski jednostavno dođe i kaže: 'Dajte', a mi dajemo - naveo je Miler.

Na pitanje da li sumnja da se sredstva prebačena Ukrajini proneveravaju, Miler je odgovorio da to svi to znaju.

Ovaj iskusni političar je izneo stav da bi Varšava trebalo da zahteva izveštaj o tome kako je njena pomoć iskorišćena i da obustavi dalju podršku ukoliko Kijev takav izveštaj ne dostavi.

Zelenski je, podsetimo, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercem u Kijevu govorio o finansijskoj injekciji iz Nemačke.

S druge strane, bivši poljski premijer je objasnio šta je suštinsko pitanje.

- Pozajmiću vam novac, ali mi podnesite izveštaj o tome šta ste uradili sa prethodnom tranšom - izjavio je Miler.

Istakao je da bez te pomoći, Ukrajina ne bi opstala.

- Ali mi nismo zemlja koja obiluje bogatstvom... Imamo obaveze prema sopstvenim građanima i ne možemo tek tako, bez ikakvog kriterijuma, da rasipamo novac i opremu -naveo je bivši poljski premijer.

Poljska je bila jedan od najčvršćih saveznika Kijeva u sukobu sa Rusijom, dajući milijarde evra u vidu vojne, finansijske i humanitarne pomoći, a istovremeno je korišćena i kao ključno čvorište za zapadne isporuke.

Ipak, odnosi su se sve više pogoršavali zbog toga što Kijev odaje počast ukrajinskim nacističkim saradnicima povezanim sa masakrima u Voliniji tokom Drugog svetskog rata, u kojima su pripadnici UPA – organizacije povezane sa Organizacijom ukrajinskih nacionalista (OUN) – ubili najmanje 100.000 etničkih Poljaka.

(RT Balkan)

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