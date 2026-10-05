RUSKA VOJSKA U NOVOJ OFANZIVI: Na meti ukrajinski energetski objekti i ključne luke
RUSKA vojska izvela je udare na ukrajinske energetske objekte i luke, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Juče uveče i tokom protekle noći u udarima je pogođena trafostanica Kočetok u Harkovskoj oblasti - navodi se u izveštaju.
Ruske snage gađale su i više ciljeva u Odeskoj oblasti: luku u mestu Vilkovo, koja se koristi za transport tereta za Oružane snage Ukrajine, skladišta goriva i maziva i brod u Černomorsku, namenjene snabdevanju ukrajinske vojske, teretni brod sa vojnom opremom, koji se nalazio u Crnom moru, južno od Odese.
Ministarstvo odbrane je u nedelju upozorilo da će ruska vojska pojačati udare na objekte ukrajinskog vojnoindustrijskog kompleksa kao odgovor na pretnju Vladimira Zelenskog da će intenzivirati napade na rafinerije nafte.
U ministarstvu su naglasili da upravo šef kijevskog režima, izdajući naređenja za napade na civilne objekte, snosi punu ličnu i političku odgovornost za uzvratna dejstva Oružanih snaga Rusije.
Vojska gađa centre odlučivanja, fabrike i skladišta koje ukrajinske snage koriste zajedno sa stručnjacima NATO-a. U napadima se koriste bespilotne letelice i visokoprecizno oružje velikog dometa, sposobno da uništi bilo koji cilj na celoj teritoriji Ukrajine.
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