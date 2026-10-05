„NIŠTA GLUPLJE NISAM SLUŠAO!“ Vučić o govorima blokadera: Kratko, šuplje i bez ikakvog sadržaja - Samo ih pustite da pričaju
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, stigao je u Beočin, u okviru predizborne kampanje svoje liste.
Vučić se obratio narodu u Banoštoru, gde je govorio o blokaderskoj, tzv. Studentskoj listi.
- Toliko su lagali, toliko su strašnih stvari izgovarali. Oni znaju da lažu, ali kad sto puta to ponove, oni doživljavaju laž kao istinu. Onda stvarno veruju da je to bio Tramp od kartona, veruju da ono nije Putin rekao nego Putinov dvojnik. Da ovo nije rekao Fico, nego je otvarao kuglanu. A otvarao je kuglanu u decembru 2025. Sve što kažu lažu. A uglavnom ne kažu ništa, a govore kratko i glupo. Jer ako saslušate sve njihove govore na skupovima, molim vas, poslušajte to. Ja ništa gluplje nisam slušao. Ja poštujem svakog protivnika, poštujem silu koja je udarila na mene. Ogromna je to sila novca spolja, ogromna je agresija. Naš je problem što ih mi dovoljno ne pustimo svuda, samo ih pustite, zato tražim tebatu. Svaki im skup prenosite, samo da vidite koliko je to prazno, šuplje, glupo, da nemam reči, bez ikakvog sadržaja - istakao je Vučić.
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