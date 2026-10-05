KIJEV NA IVICI LOGISTIČKOG SLOMA: Ruski udari seku mostove, zima bi mogla da donese novi pakao za prestonicu

Serija ruskih udara na mostove preko Dnjepra u Kijevu otvorila je novi problem za ukrajinsku komandu uoči zime, pošto oštećenja i zatvaranje ključnih prelaza ugrožavaju saobraćajne veze između zapadnog i istočnog dela zemlje i dodatno opterećuju vojnu i civilnu logistiku.

foto: Mykola TYMCHENKO / AFP / Profimedia

„Njujork tajms” ocenjuje da bi produženo zatvaranje kijevskih mostova moglo da stvori „logistički košmar” ne samo za glavni grad već i za Ukrajinu u celini. Prema podacima koje prenose ukrajinski mediji pozivajući se na američki list, ruski udari su između 1. i 3. oktobra šest puta pogodili mostove u Kijevu – pet puta Južni i jednom Severni most.

Problem za Kijev nije samo u neposrednoj šteti. Veliki armiranobetonski mostovi teško se mogu u potpunosti uništiti ograničenim brojem udara, ali oštećenja kolovoza, stubova, zaštitnih konstrukcija i električnih vodova mogu da nateraju vlasti da ih iz bezbednosnih razloga zatvore na duži period.

To je već dovelo do velikih saobraćajnih gužvi. Asošiejted pres je izvestio da su ruski vazdušni udari doveli do potpunog ili delimičnog zatvaranja tri mosta preko Dnjepra i praktično zakrčili glavne saobraćajnice u ukrajinskoj prestonici.

Dnjepar postaje ključna logistička tačka

Značaj kijevskih mostova prevazilazi gradski saobraćaj. Preko njih se prebacuju ljudi, roba i oprema, dok bi zatvaranje više prelaza istovremeno zahtevalo duga zaobilaženja.

Prema navodima „Njujork tajmsa”, najbliži drumski most južno od Kijeva nalazi se oko 145 kilometara od prestonice, što bi u slučaju zatvaranja gradskih prelaza dodavalo oko dva i po sata vožnje. Drugi mostovi nizvodno nalaze se bliže zoni borbenih dejstava i samim tim su izloženi većem riziku.

Takva situacija mogla bi da ima naročito veliki značaj za snabdevanje uoči zime, kada su vojne i civilne transportne mreže dodatno opterećene gorivom, energentima i drugom robom.

Severni most u Kijevu ponovo je pogođen tokom vikenda, a napad je oštetio kolovoz i električnu infrastrukturu. Saobraćaj je privremeno bio obustavljen, dok su dve osobe povređene.

Nova ruska taktika

Zapadni mediji sve češće ocenjuju da Moskva pokušava da proširi kampanju sa energetskih objekata na transportnu infrastrukturu i time istovremeno poremeti funkcionisanje glavnog grada i ukrajinske logističke pravce.

Švajcarski „Noje cirher cajtung” piše da napadi na mostove predstavljaju novu fazu šire ruske kampanje usmerene na otežavanje privrednog i svakodnevnog života u Kijevu. U poslednjim napadima ozbiljno su poremećene veze između dve obale Dnjepra, koje svakodnevno koriste stotine hiljada stanovnika.

Asošiejted pres takođe navodi da napadi na mostove izgledaju kao nova taktika Moskve usmerena na remećenje funkcionisanja prestonice.

Kijev pred teškom zimom

Poslednji napadi već su pokazali koliko je ukrajinska prestonica osetljiva na istovremene udare po više infrastrukturnih sistema.

„Gardijan” navodi da su oštećeni ključni mostovi, kao i drugi civilni i infrastrukturni objekti, dok ukrajinski zvaničnici upozoravaju na nedostatak sredstava protivvazdušne odbrane za presretanje novih, bržih ruskih dronova.

Zapadne diplomate javno poručuju da nameravaju da ostanu u Kijevu, ali je „Gardijan”, pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore, izvestio da pojedine zemlje pripremaju rezervne planove za eventualno premeštanje misija u Lavov ili istočnu Poljsku u slučaju daljeg pogoršanja bezbednosne situacije. Ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova, međutim, saopštilo je da nije primilo obaveštenje nijedne ambasade o konkretnoj nameri da napusti prestonicu.

Za ukrajinsku komandu ključno pitanje zato više nije samo koliko će pojedinačni mostovi biti fizički oštećeni, već koliko dugo mogu da ostanu van upotrebe. Ako bi više glavnih prelaza preko Dnjepra istovremeno bilo zatvoreno, snabdevanje i kretanje bili bi prinuđeni na daleko duže i rizičnije pravce.

U tom smislu, borba za mostove preko Dnjepra postaje jedan od važnijih elemenata predstojeće zimske faze rata – sa posledicama koje se ne bi osetile samo u saobraćaju Kijeva, već i daleko istočnije, na pravcima kojima se snabdevaju ukrajinske snage.

(Politika onlajn)

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