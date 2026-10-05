Svet

LAVROV ZATEGAO UŽE OKO AVGANISTANA: NATO infrastruktura je kategorički neprihvatljiva - Talibani uspešno upravljaju zemljom

P. Đurđević

05. 10. 2026. u 11:16

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RUSIJA smatra neprihvatljivim razmeštanje vojne infrastrukture NATO-a u Avganistanu i susednim zemljama, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Istovremeno, on je naveo da Talibani uspešno upravljaju zemljom.

ЛАВРОВ ЗАТЕГАО УЖЕ ОКО АВГАНИСТАНА: НАТО инфраструктура је категорички неприхватљива - Талибани успешно управљају земљом

Foto: Tanjug/AP/Iori Sagisawa

- Želeo bih ponovo da istaknem kategoričku neprihvatljivost razmeštanja vojne infrastrukture NATO-a na teritoriji Avganistana i država koje se sa njim graniče. Pod bilo kakvim izgovorom - rekao je Lavrov na otvaranju konsultativnog sastanka o Avganistanu u okviru „Moskovskog formata“, održanog na nivou specijalnih predstavnika i visokih zvaničnika.

- Kako pokazuje istorijsko iskustvo, takvo prisustvo nosi rizik od destabilizacije i porasta sukoba. Druge rezultate takvog prisustva nismo videli tokom poslednjih decenija“, dodao je ministar.

Pored toga, kako je istakao ruski ministar, vlada koja trenutno upravlja Avganistanom prilično uspešno upravlja zemljom.

- Nacionalna vlada koja je došla na vlast, predvođena pokretom Taliban, stavila je pod kontrolu teritoriju zemlje i, mora se priznati, prilično uspešno njome upravlja -primetio je Lavrov.

Kako je naveo šef ruske diplomatije, avganistanske vlasti vode beskompromisnu borbu protiv terorističkih grupa.

- Likvidirane su stotine boraca, sprečen je niz terorističkih napada koji su izazvali veliku pažnju javnosti, uključujući i one usmerene protiv stranih državljana i diplomatskih misija - konstatovao je Lavrov.

O humanitarnoj pomoći

Rusija će nastaviti da pruža humanitarnu pomoć Avganistanu, napomenuo je šef ruske diplomatije.

- Sledeća pošiljka trebalo bi da stigne u Avganistan u roku od mesec ili dva - kazao je Lavrov.

O zapadnim sankcijama

Prema njegovim rečima, avganistanska ekonomija nastavlja da se razvija uprkos oštrim sankcijama Zapada.

Foto:Credit: STR / AFP / Profimedia

- Avganistanska ekonomija nastavlja da se razvija, uprkos oštrom sankcionom pritisku zapadnih zemalja, koje su, pod izgovorom zaštite ljudskih prava, odsekle Islamski Emirat od međunarodnog finansijskog sistema i prisvojile njegova nacionalna bankarska sredstva - zaključio je ruski ministar.

Ranije je predsednik Rusije Vladimir Putin rekao da je pokret Taliban saveznik Rusije u borbi protiv terorizma.

(Sputnjik)

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