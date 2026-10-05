GLASANJE U AMERICI JE KORUMPIRANO: Tramp zbog Brazila napao izborni sistem SAD

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, izjavio je danas da je glasanje u SAD korumpirano, naročito kad se brzina utvrđivanja rezultata uporedi sa Brazilom.

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- 125 miliona ljudi glasalo je u prvom krugu predsedničkih izbora u Brazilu. Rezultati su objavljeni ubrzo nakon zatvaranja birališta - istog dana! U Detroitu, Filadelfiji, Kaliforniji i brojnim drugim američkim gradovima i saveznim državama, za utvrđivanje rezultata, uz znatno manji broj glasova, često su potrebne nedelje kako bi se oni "namestili", to jest izračunali. Glasanje u Americi je korumpirano - rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Desničarski kandidat na predsedničkim izborima u Brazilu Flavio Bolsonaro i dosadašnji predsednik iz redova levice, Luis Inasio Lula da Silva, plasirali su se u drugi krug predsedničkih izbora u Brazilu koji će biti održan 25. oktobra.

Potvrdu da će biti drugog kruga objavio je Viši izborni sud (TSE), kada je 96,78 odsto biračkih kutija već bilo obrađeno, a u tom trenutku je Bolsonaro imao 47,39 odsto glasova, dok je Lula osvojio 44,74 odsto.

(Tanjug)

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