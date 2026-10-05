Svet

FBI UHAPSIO ŽENU U KALIFORNIJI: Špijunirala sina tajvanskog predsednika za Kinu

T.J.

05. 10. 2026. u 08:44

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AMERIČKI Federalni istražni biro (FBI) u nedelju je uhapsio 34-godišnju ženu iz Kalifornije koja je optužena za delovanje kao neregistrovani agent Kine i koja je navodno špijunirala sina predsednika Tajvana i njegovu porodicu, saopštili su danas federalni zvaničnici.

ФБИ УХАПСИО ЖЕНУ У КАЛИФОРНИЈИ: Шпијунирала сина тајванског председника за Кину

Foto: Credit: Anna Kapustina / Alamy / Profimedia

Vanjing Heder Džang iz Ervajna (Irvine), navodno je špijunirala bliskog rođaka zvaničnika tajvanske vlade nakon što je otputovala u Sijetl 2025. godine, navodi FBI, prenosi Si-En-En.

U tužbi ozvaničenoj u subotu navodi se da su kineski zvaničnici naložili Džangovoj da prikupi informacije i fotografiše rođaka zvaničnika tajvanske vlade koji nije imenovan u samoj tužbi.

Međutim, FBI je u objavi na društvenim mrežama naveo da je Džangova špijunirala sina predsednika Tajvana Laj Čing-tea i njegovu porodicu.

Kineska vladajuća Komunistička partija (KPK) smatra Tajvan delom svoje teritorije i već dugo obećava da će ujediniti ostrvo sa kineskim kopnom.

CNN ističe da se predsednik Laj se već duže vreme nalazi na meti Pekinga zbog zalaganja za suverenitet Tajvana, ostrva sa oko 24 miliona stanovnika.

Kineska vlada i državni mediji ga redovno kritikuju nazivajući ga opasnim separatistom, buntovnikom i ratnim huškačem, dok istovremeno odbijaju njegove ponovljene ponude za razgovore.

Džangova i osoba koja se u dokumentima navodi kao "pojedinac 1" odleteli su iz Las Vegasa u Sijetl 1. septembra 2025. godine i otišli do kuće pomenute osobe, naveo je specijalni agent FBI Kevin Holt u tužbi.

Snimci sa sigurnosne kamere jednog od komšija pokazali su da su Džangova i "Pojedinac 1" čekali ispred kuće neimenovanog rođaka u iznajmljenom crnom terencu (SUV), navodi se u tužbi.

Kada su meta i njegova porodica stigli kući, Džangova i "Pojedinac 1" su izvadili predmete za koje se čini da su njihovi telefoni i držali ih na način koji ukazuje da su fotografisali i/ili snimali porodicu. Džangova će se danas pojaviti pred federalnim sudom u Los Anđelesu radi prvog saslušanja, saopštili su nadležni.

(Juronjuz Srbija)

BONUS VIDEO: Odgovor Vučića na pitanje o Žaklini Tatalović i agentu FBI

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