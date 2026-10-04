Svet

Tramp: "Znam više od svih, možda jedna žena zna više", neobična izjava američkog predsednika na skupu

Стефан Мегић
Stefan Megić

04. 10. 2026. u 22:02

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je privukao pažnju javnosti bizarnim hvalisanjem na predizbornom skupu u Alabami, uoči predstojećih međuizbora, i to tvrdeći da zna više o svim mogućim temama nego bilo ko drugi na svetu.

Трамп: Знам више од свих, можда једна жена зна више, необична изјава америчког председника на скупу

Foto: Thompson/AdMedia/Sipa Press/Profimedia

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