SAD ŠALJU DODATNE SNAGE U IZRAEL Vala: Potencijalne eskalacije uoči izbora u obe zemlje

AMERIČKA vojska je sprovela rutinske rotacije trupa, a dolazak dodatnih pripadnika vojske i aviona očekuje se u narednim nedeljama u okviru priprema za eskalaciju sukoba na Bliskom istoku, izjavili su bezbednosni izvori za portal Vala.

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Prema rečima izvora, oko 3.000 američkih vojnika je trenutno stacionirano širom Izraela, njihove dužnosti obuhvataju upravljanje sistemima protivvazdušne odbrane, rad u svojstvu pilota i posada za podršku, kao i rukovođenje logistikom i štabnim operacijama.

Visoki izraelski odbrambeni zvaničnik izjavio je za Valu da neprijatelji Izraela prate izbore u Izraelu i SAD i razmatraju da li i na koji način mogu da utiču na njih putem terorističkih napada, a cilj takvih napada bio bi da uzdrmaju političke sisteme ovih zemalja bez izazivanja šire eskalacije.

Zvaničnici Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) navode da kampanja protiv Huta pruža priliku za unapređenje regionalnih inicijativa.

Dodaje se da mnogo toga zavisi od jačanja veza između Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i od postizanja sporazuma o suprotstavljanju Hutima, prenosi Jerusalim Post.

Prema rečima visokih zvaničnika IDF-a, takva saradnja mogla bi da podstakne ulaganja u Liban kako bi se potisnula iranska ulaganja i uticaj koji se sprovodi preko Hezbolaha. Takođe bi mogla da pomogne u izgradnji antianske koalicije u pripremi za još jednu vojnu kampanju.

Visoki bezbednosni zvaničnik izjavio je za Valu da postoji razumevanje da će svako ko se sada ne pridruži kampanji protiv Huta biti prepušten sam sebi i "trpeće udarce od njih u skladu s tim".

IDF se priprema za mogućnost da neprijateljstva sa Iranom izbiju i brzo eskaliraju, dok se Teheran bori sa američkim sankcijama i sve većim ekonomskim pritiskom, navodi JP.

Glavni fokus vojske usmeren je na operacije koje bi morala da preduzme ukoliko bude prinuđena da pokrene opsežne udare na Iran, uključujući identifikovanje ciljeva koji bi oslabili ekstremistički režim u Teheranu.

(Jerusalim Post)