Svet

SITUACIJA U NEMAČKOJ: AfD nema konkurenciju

Novosti online

04. 10. 2026. u 22:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZAMENIK predsednika Saveta Federacije Konstantin Kosačov, u razgovoru za RT, primetio je da trenutno postoji podela u nemačkom društvu.

СИТУАЦИЈА У НЕМАЧКОЈ: АфД нема конкуренцију

Foto: AP Photo/dpa,Bernd Jutrczenka

Štaviše, napomenuo je da Nemačka nije jedina evropska zemlja koja to doživljava.

Ovako je sagovornik RT-a komentarisao izjavu nemačkog predsednika Franka-Valtera Štajnmajera da Nemačka rizikuje da se suoči sa političkim raskolom sličnim onom viđenom tokom Vajmarske republike pre Drugog svetskog rata.

- Nesumnjivo je mislio na Alternativu za Nemačku (AfD), koja trenutno drži svoje mesto u svim anketama popularnosti nemačkih političkih stranaka, dostižući 30%. Nijedna druga politička stranka u Nemačkoj ne može da parira nivou podrške AfD-a. I, naravno, i predsednik Štajnmajer i lideri drugih političkih stranaka to doživljvaju kao neku vrstu egzistencijalnog izazova. Otuda kategorična priroda ovih procena - objasnio je senator.

(alo.rs)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!

MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!