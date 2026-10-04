SITUACIJA U NEMAČKOJ: AfD nema konkurenciju

ZAMENIK predsednika Saveta Federacije Konstantin Kosačov, u razgovoru za RT, primetio je da trenutno postoji podela u nemačkom društvu.

Foto: AP Photo/dpa,Bernd Jutrczenka

Štaviše, napomenuo je da Nemačka nije jedina evropska zemlja koja to doživljava.

Ovako je sagovornik RT-a komentarisao izjavu nemačkog predsednika Franka-Valtera Štajnmajera da Nemačka rizikuje da se suoči sa političkim raskolom sličnim onom viđenom tokom Vajmarske republike pre Drugog svetskog rata.

- Nesumnjivo je mislio na Alternativu za Nemačku (AfD), koja trenutno drži svoje mesto u svim anketama popularnosti nemačkih političkih stranaka, dostižući 30%. Nijedna druga politička stranka u Nemačkoj ne može da parira nivou podrške AfD-a. I, naravno, i predsednik Štajnmajer i lideri drugih političkih stranaka to doživljvaju kao neku vrstu egzistencijalnog izazova. Otuda kategorična priroda ovih procena - objasnio je senator.

(alo.rs)