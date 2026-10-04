PRVI REZULTATI IZBORA U BiH: Cvijanovićeva i Minić vode u Srpskoj, Bećirović ispred Izetbegovića

PREMA preliminarnim rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koje je saopštio CIK posle obrade oko 80 odsto biračkih mesta, Željka Cvijanović vodi u trci za srpskog člana Predsedništva BiH, a Savo Minić za predsednika Republike Srpske.

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Kod bošnjačkog člana Predsedništva ispred je Denis Bećirović, a kod hrvatskog Darijana Filipović.

Za srpskog člana Predsedništva Cvijanovićeva ima 213.812 glasova, Marinko Božović 102.877, a Nebojša Vukanović 67.707. U tom preseku Cvijanovićeva ima nešto više od polovine glasova troje kandidata i prednost od oko 111.000 glasova u odnosu na drugoplasiranog.

Za predsednika Republike Srpske Savo Minić, kandidat vladajuće koalicije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ima 202.245 glasova, a Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke i dela opozicije, 160.936. Razlika je oko 41.000 glasova.

Za bošnjačkog člana Predsedništva Denis Bećirović ima 164.369 glasova, Bakir Izetbegović (SDA) 148.036, Semir Efendić 110.530, a Fahrudin Radončić 9.320. Bećirović je ispred Izetbegovića za nešto više od 16.000 glasova.

Za hrvatskog člana Darijana Filipović ima 92.854 glasa, Slaven Kovačević 55.475, a Zdenko Lučić 44.345. Filipovićeva je ispred Kovačevića za oko 37.000 glasova.

Izbori su održani prvi put uz biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje listića. Pravo glasa imalo je oko 3,4 miliona birača u zemlji i oko 48.000 van nje. U Republici Srpskoj birani su srpski član Predsedništva BiH, predsednik i dva potpredsednika Republike, 83 poslanika Narodne skupštine i 14 od 42 poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Centralna izborna komisija ranije je saopštila da je do 17 časova glasalo 32,20 odsto upisanih birača, 1.097.589 od 3.408.517.

Biračka mesta zatvorena su u 19 časova.