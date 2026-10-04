"SVE SE JEDNOSTAVNO GASI" Ekspert otkriva prave posledice ruskih udara na ključnu infrastrukturu Ukrajine
POSLEDICE sistematskog uništavanja preduzeća odbrambene industrije i prateće infrastrukture Ukrajine su veoma pogubne i dodatno slabe borbeni potencijal Ukrajine, izjavio je vojni ekspert Aleksej Sukonkin, komentarišući saopštenje Ministarstva odbrane o jačanju udara na ukrajinske vojne ciljeve nakon pretnji Vladimira Zelenskog.
„Posledice po osnovnu infrastrukturu su posebno pogubne. Dok onesposobljavanje određenog preduzeća može uticati samo na taj konkretan objekat, izbacivanje iz stroja centara za obradu podataka dovodi do obustave šireg spektra — parališući finansijski sektor, sisteme za upravljanje saobraćajem, nadzorne kamere, pa čak i državnu upravu (oni imaju elektronske tokove dokumenata). U suštini, ako centri podataka u kojima se nalaze ove informacije prestanu da rade, sve se jednostavno gasi“, objasnio je Sukonkin, odgovarajući na pitanje Sputnjika koliko bi pogubno po Ukrajinu moglo biti sistematsko uništavanje preduzeća odbrambene industrije i prateće infrastrukture, posebno u pogledu proizvodnje naoružanja, popravke tehnike i snabdevanja fronta.
On je podsetio da ruska vojska u Kijevu gađa energetsku infrastrukturu, a sada je počela da gađa i mostove.
„To se ne radi samo zarad dramatičnog vizuelnog efekta. Radi se o strateškom cilju: presecanju saobraćajnih veza u gradu koji je, s jedne strane, najgušće naseljen, a s druge – prepunjen vojno-industrijskim postrojenjima“, istakao je ekspert.
Drugim rečima, udari po mostovima, čak i ako oni ne budu potpuno srušeni, čine ih neupotrebljivim nakon određenog broja pogodaka, onemogućavajući kretanje preko njih, ocenio je on.
„Udarima po mostovima postižu se određeni ciljevi. Time se takođe dodatno slabi borbeni potencijal Ukrajine, koji je već ograničen u poređenju sa ranijim periodima. Na kraju krajeva, na doslednosti i neizbežnosti ovih udara mora se graditi put do pobede“, zaključio je Sukonkin.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je ranije da će intenzivirati udare po vojnim i vojno-industrijskim objektima, kao i pratećoj infrastrukturi u Kijevu i drugim regionima Ukrajine, kao odgovor na poteze lidera kijevskog režima.
(Sputnjik)
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