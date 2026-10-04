DRAMA U KIJEVU: Hitno se oglasio Kličko

KOLOVOZ na Severnom mostu preko reke Dnjepar u Kijevu je oštećen, izjavio je Vitalij Kličko, gradonačelnik ukrajinske prestonice.

Foto: Ovsiannikova Yuliia/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Hitne službe su na licu mesta“, napisao je on na svom Telegram kanalu.

Ruske snage su izvele napad na Severni most u Kijevu, saopštilo je ranije rusko Ministarstvo odbrane.

Takođe, u Crnom moru su pogođena dva teretna broda koja su prevozila vojnu opremu ka Odesi.

(Sputnjik)