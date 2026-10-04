DRAMA U KIJEVU: Hitno se oglasio Kličko
KOLOVOZ na Severnom mostu preko reke Dnjepar u Kijevu je oštećen, izjavio je Vitalij Kličko, gradonačelnik ukrajinske prestonice.
„Hitne službe su na licu mesta“, napisao je on na svom Telegram kanalu.
Ruske snage su izvele napad na Severni most u Kijevu, saopštilo je ranije rusko Ministarstvo odbrane.
Takođe, u Crnom moru su pogođena dva teretna broda koja su prevozila vojnu opremu ka Odesi.
(Sputnjik)
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