Svet

OBRT: Zelenski sad spreman za sastanak s Rusima

Novosti online

04. 10. 2026. u 16:51

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VLADIMIR Zelenski najavio je spremnost Kijeva za trilateralni sastanak sa Rusijom i Sjedinjenim Državama.

ОБРТ: Зеленски сад спреман за састанак с Русима

Foto: Credit: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia

„Trenutno američka strana održava kontakte i sa Ukrajinom i sa Rusijom i predlaže održavanje trilateralnog sastanka na tehničkom nivou do kraja oktobra. Juče sam im potvrdio da je naša strana spremna da podrži takav sastanak do kraja oktobra“, napisao je Zelenski na društvenim mrežama.

(Sputnjik)

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