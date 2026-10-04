Svet

AUSTRALIJSKA POLICIJA SE UKLJUČUJE U ISTRAGU: Otkriveni novi detalji o terorističkom napadu "FlyDubai"

Ј.О.С.

04. 10. 2026. u 16:19

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AUSTRALIJSKE vlasti pokrenule su istragu o "vezama sa Australijom" ko-pilota kompanije "Flaj Dubai" koji je napao kapetana na letu za Tel Aviv.

АУСТРАЛИЈСКА ПОЛИЦИЈА СЕ УКЉУЧУЈЕ У ИСТРАГУ: Откривени нови детаљи о терористичком нападу FlyDubai

Unsplash

Ko-pilot leta 1073 "Flaj Dubai" iz Dubaija ka Izraelu, napao je pilota sekirom za slučaj nužde, saopštio je u danas generalni tužilac Ujedinjenih Arapskih Emirata, nazvavši incident "terorističkim napadom".

On je identifikovan kao Hamam al-Hamami iz Omana, izjavila su dva izvora koja su upoznata sa istragom za Rojters.

Prema rečima izvora, al-Hamami je studirao na univerzitetu u Melburnu, dok su lokalni mediji preneli da je studirao na Univerzitetu RMIT.

- Zajednički antiteroristički tim države Viktorija, koji čini Australijska savezna policija, policija Viktorije i Australijska bezbednosno-obaveštajna agencija, može da potvrdi da istražuje veze ovog muškarca sa Australijom. Nove informacije o slučaju će biti blagovremeno saopštene - saopštio je portparol Australijske savezne policije.

List Fajnenšenel tajms objavio je u nedelju da je Al-Hamami navodno posećivao radikalne džamije i ekstremističke veb-sajtove dok je boravio u Australiji, pozivajući se na dve osobe upoznate sa istragom.

Kako se dodaje u tekstu, australijske obaveštajne službe su posedovale dosije o ovoj osobi.

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