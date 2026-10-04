NEOČEKIVANA PORUKA IZ KIJEVA! Merc poručio Putinu: Spremni smo za pregovore

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc se tokom posete Kijevu obratio predsedniku Rusije Vladimiru Putinu i izrazio spremnost za mirovne pregovore o Ukrajini.

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- Spremni smo za pregovore, spremni da razgovaramo o putevima za okončanje sukoba - rekao je Merc, prenose mediji.

Istovremeno, kancelar je dodao da bi pregovori mogli da počnu tek nakon što „utihne oružje“.

Merc i nemačka ministarka ekonomije Katarina Rajhe stigli su u nedelju u nenajavljenu posetu Kijevu.

(Sputnjik)

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