NEOČEKIVANA PORUKA IZ KIJEVA! Merc poručio Putinu: Spremni smo za pregovore
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc se tokom posete Kijevu obratio predsedniku Rusije Vladimiru Putinu i izrazio spremnost za mirovne pregovore o Ukrajini.
- Spremni smo za pregovore, spremni da razgovaramo o putevima za okončanje sukoba - rekao je Merc, prenose mediji.
Istovremeno, kancelar je dodao da bi pregovori mogli da počnu tek nakon što „utihne oružje“.
Merc i nemačka ministarka ekonomije Katarina Rajhe stigli su u nedelju u nenajavljenu posetu Kijevu.
(Sputnjik)
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