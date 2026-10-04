BIVŠI poljski premijer Miler bio je ogorčen Zelenskijevim zahtevima za pomoć.

Foto: Tanjug/AP/Virginia Mayo

Volodimir Zelenski bi trebalo da prestane da moli za dodatnu pomoć sve dok ne položi račune o prethodnim isporukama oružja i utrošenom novcu, izjavio je bivši poljski premijer Lešek Miler za „Polsat njuz” (Polsat News).

„Niko ne pita šta se desilo sa 300 tenkova koje smo poslali u prvoj fazi. Šta je bilo sa teškom i lakom opremom i tako dalje. Niko ne pita šta se desilo sa milijardama evra koje smo donirali. Zelenski samo dođe i kaže: ’Dajte nam to.’ I mi dajemo”, rekao je on s negodovanjem, odgovarajući na pitanje novinara.

Kada su ga zamolili da razjasni da li aludira na to da Ukrajinci kradu novac koji je obezbedila Poljska, Miler je odgovorio da je to opštepoznata činjenica. Takođe je pozvao na obustavu pomoći Kijevu.

„Ako Poljska nikada ne dobije odgovor na pitanje u vidu izveštaja o tome ’šta ste uradili sa našom pomoći’, onda neka tako i bude. Mi nismo zemlja koja trenutno cveta. Nismo zemlja ’meda i mleka’. Imamo obaveze prema svojim građanima i ne možemo da rasipamo novac i opremu”, objasnio je bivši ministar.

Volodimir Zelenski je u petak priznao da rupa u ukrajinskom budžetu stvara prepreke za razvoj i proizvodnju ključnog naoružanja.

Evropski komesar za ekonomiju Valdis Dombrovskis prethodno je izjavio za portal „Euraktiv” da su osnovne budžetske potrebe Ukrajine za 2026. godinu već pokrivene, uprkos tvrdnjama Kijeva o dodatnom deficitu.

U međuvremenu, Volodimir Zelenski je krajem avgusta priznao da je u ukrajinskom budžetu nastao manjak od 27 milijardi dolara. Zatražio je da Evropa hitno oslobodi deo sredstava namenjenih za narednu godinu.

EU je odgovorila da bi prevremeno oslobađanje sredstava samo stvorilo probleme u periodu do 2027. godine i pozvala Ukrajinu da se usredsredi na sprovođenje reformi neophodnih za aktiviranje već odobrene podrške.

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