OD 1. DECEMBRA najavljeno je novo povećanje plata u javnom sektoru za osam odsto, a zaposlenima u socijalnoj zaštiti za 12 odsto, dok najstarije sugrađane očekuje novo povećanje penzija od 7,5 odsto.

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Prema projekciji rasta plata u sektoru zdravstva i socijalne zaštite, plata doktora specijaliste trebalo bi da sa 67.540 dinara u 2012. godini poraste na 191.272 dinara u decembru 2026. godine, lekara opšte prakse sa 53.931 na 152.759 dinara, a medicinske sestre sa 32.454 na 103.234 dinara.

Za vaspitače, socijalne radnike, specijalne pedagoge, psihologe, pedagoge, radne terapeute, logopede i nutricioniste, plata bi, prema projekciji, trebalo da poraste sa 49.422 dinara u 2012. godini na 125.687 dinara u decembru 2026. godine.

Prosečna neto zarada povećana je sa 34.142 dinara u 2010. godini na 140.850 dinara u 2026. godini, dok je izražena u evrima povećana sa 331 evra na 1.200 evra.

Cilj je da do kraja 2027. godine prosečna plata dostigne 1.400 evra.

Od završetka fiskalne konsolidacije do danas, penzije su nominalno povećane za 140,4 odsto, a realno za 57,8 odsto.

Prosečna penzija je 2012. godine iznosila 204 evra, dok danas iznosi 486 evra.

U periodu od 2020. do 2026. godine jednokratna davanja za penzionere iznose ukupno od 870 do 1.000 evra, u zavisnosti od visine primanja.

Predlogom povećanja penzija predviđeno je da penzije od 1. decembra 2026. godine, po švajcarskoj formuli, budu povećane za 7,5 odsto, čime bi prosečna penzija u decembru 2026. godine iznosila 520 evra.

Jednokratne pomoći građanima Srbije u periodu od 2020. do 2026. iznosi ukupno 374 milijarde dinara.

U 2023. godini jednokratna pomoća penzionerima bila je 20.000 dinara, korisnicima socijalne pomoći 10.000 dinara, srednjoškolcima 10.000 dinara, dok je 2026. godine penzionerima u iznosu od 20.000 do 35.000 dinara, socijalno ugroženim građanima od 25.000 dinara, borcima od 10.000 dinara, kao i svim punoletnim građanima od 6.000 dinara.

Javni dug Srbije iznosio je 41,6 odsto BDP-a u prvom kvartalu 2026. godine, dok su devizne rezerve, uključujući zlato, dostigle 30,5 milijardi evra.

Takođe, devizni kurs je 10. septembra iznosio 117,36 dinara za evro, dok je na kraju 2007. godine iznosio 79,24 dinara za evro.

Dinarska štednja građana povećana je sa 17,9 milijardi dinara u 2012. godini na 247,1 milijardu dinara 1. septembra, dok je devizna štednja u istom periodu porasla sa 8,3 milijarde na 17,1 milijardu evra.

Srbija je danas zemlja sa investicionim kreditnim rejtingom. S&P Global je potvrdio investicioni rejting BBB- uz stabilne izglede, Fitch Ratings rejting BB+ uz pozitivne izglede, dok Moody’s Srbiju ocenjuje sa Ba2 uz stabilne izglede.

Broj zaposlenih povećan je sa prosečnih 1.865.614 u 2012. godini na 2.355.353 u periodu januar-jul 2026. godine, dok je stopa nezaposlenosti smanjena sa 26 odsto na 7,2 odsto.

Minimalna neto zarada trebalo bi da od 1. januara 2027. godine prvi put dostigne 600 evra.

Istovremeno, opterećenje na zarade smanjeno je sa 64 odsto, koliko je iznosilo 2017. godine, na 59,7 odsto u 2026. godini.

Pokriće minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom iznosilo je 61,5 odsto u 2012. godini, dok će, sa povećanjem minimalne zarade u 2027. godini, iznositi 117 odsto.

(BizPortal)

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