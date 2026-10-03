Svet

BUKTI SUKOB U UKRAJINI: Sprečen pokušaj proboja obruča kod Volčanska

Novosti online

03. 10. 2026. u 23:42

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RUSKE snage sprečile su pokušaj ukrajinskih jedinica da spolja probiju obruč kod Volčanska, saopštili su ruski bezbednosni izvori.

БУКТИ СУКОБ У УКРАЈИНИ: Спречен покушај пробоја обруча код Волчанска

Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Prema njihovim navodima, ukrajinska strana angažovala je dve borbene grupe, ukupne jačine do jednog voda, sa dva oklopna borbena vozila. Jedno vozilo uništeno je ruskim dronovima, dok je drugo naletelo na minu.

Ruski izvori tvrde da su se preživeli ukrajinski vojnici povukli u šumske pojaseve, gde su potom likvidirani.

(Sputnjik)

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