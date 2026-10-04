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ŠPANAC NAJBRŽI U JAPANU: Mark Markez pobedio u trci Moto GP šampionata

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

04. 10. 2026. u 09:22

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ŠPANAC još jednom pokazao klasu!

ШПАНАЦ НАЈБРЖИ У ЈАПАНУ: Марк Маркез победио у трци Мото ГП шампионата

FOTO: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Vozač Dukatija Mark Markez pobednik je današnje trke u Moto GP šampionatu za Veliku nagradu Japana na stazi u Motegiju.

On je do trijumfa stigao rezultatom 41:31.467. Aktuelni svetski šampion, koji je prošle godine titulu obezbedio na stazi u Motegiju, stigao je u zemlji izlazećeg sunca do šeste pobede ove sezone.

Drugo mesto osvojio je vozač Aprilije Španac Horhe Martin, koji je Markezom zaostao 1,363 sekunde. Treći je bio još jedan vozač Aprilije Italijan Marko Beceki, koji je za pobednikom kasnio 2,252 sekunde. 

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Martin sa 333 boda, dok je na drugoj poziciji Markez sa 331.

Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 11. oktobra za Veliku nagradu Indonezije.

Podsetimo, ovaj 33-godišnjak je sedam puta bio šampion sveta, a jasno je da ga ove godine čeka velika borba za osmi trofej.

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