BRISEL NE DA PARE: Kijev mora sam da se snađe za osam milijardi
BRISEL neće pomoći Kijevu da pronađe osam milijardi dolara za vojne potrebe koliko mu nedostaje, rekao je ukrajinski ministar finansija Sergej Marčenko.
Kako je rekao, Evropska komisija nije u mogućnosti da pokrije tu svotu jer više nema na raspolaganju odgovarajuće instrumente u ovoj godini.
Ministar je ranije upozoravao da u Ukrajini može da poče kašnjenje socijalnih davanja zbog deficita budžeta.
(Sputnjik)
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