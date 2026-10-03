Svet

BRISEL NE DA PARE: Kijev mora sam da se snađe za osam milijardi

Novosti online

03. 10. 2026. u 23:20

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BRISEL neće pomoći Kijevu da pronađe osam milijardi dolara za vojne potrebe koliko mu nedostaje, rekao je ukrajinski ministar finansija Sergej Marčenko.

БРИСЕЛ НЕ ДА ПАРЕ: Кијев мора сам да се снађе за осам милијарди

Dmytro Tolmachov / Alamy / Profimedia

Kako je rekao, Evropska komisija nije u mogućnosti da pokrije tu svotu jer više nema na raspolaganju odgovarajuće instrumente u ovoj godini.

Ministar je ranije upozoravao da u Ukrajini može da poče kašnjenje socijalnih davanja zbog deficita budžeta.

(Sputnjik)

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