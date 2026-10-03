PLANIRALI NAPAD NA JEVREJE U MANČESTERU: Dvojica Iranaca uhapšena na početku Jom Kipura

DVOJICA iranskih državljana pojavila su se danas pred sudom u Londonu zbog optužbi da su planirali da napadnu jevrejsku zajednicu na severu Engleske.

Foto: Ian Canham/Alamy/Profimedia

Rahman Salehi (34) i Salam Ahmađan (36) uhapšeni su 20. septembra na početku Jom kipura, najsvetijeg dana u jevrejskom kalendaru, kada su, prema navodima tužilaštva, vršili "neprijateljski" nadzor potencijalnih jevrejskih ciljeva u Mančesteru, piše Gardijan.

Ovi ciljevi uključivali su Jevrejski muzej u Mančesteru i sinagogu Hiton Park, gde su pre skoro godinu dana ubijena dva jevrejska vernika, izjavio je tužilac Mark Laket pred Prekršajnim sudom u Vestminsteru.

- Oba optužena se terete za pripremanje terorističkih akata usmerenih na jevrejsku zajednicu u Mančesteru upotrebom domaće izrađene eksplozivne naprave - rekao je Laket.

On je naveo da su dvojica muškaraca bili u kontaktu sa trećim licem koje je navodno usmeravalo i koordinisalo planiranje napada i davalo uputstva kako da se napravi bomba od hlora i tečnosti za kočnice.

- Procenjuje se da je i ova osoba iranski državljanin i da najverovatnije deluje iz Irana - kazao je Laket.

Sud je obavešten da su oba muškarca došla u Britaniju iz Evrope u malim čamcima i da je Salehiju odobren azil, dok je Ahmađanov zahtev za azil još uvek u postupku rešavanja.

Muškarci se nisu izjasnili o krivici i određen im je pritvor do sledećeg ročišta zakazanog za 23. oktobar.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: IRANSKI PROJEKTIL NA IZRAELSKU BAZU: Posledice iranskog raketnog napada na izraelsku vazdušnu bazu