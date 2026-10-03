OD SVAĐE DO „ODUVEK MI SE SVIĐALA“: Tramp promenio ton prema Melonijevoj
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, izjavio je da je njegov odnos sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni "veoma dobar".
- Oduvek mi se sviđala - odgovorio je na pitanje novinara u vezi sa ranijim neslaganjima i napadima Trampa na Melonijevu.
Neslaganja između Trampa i Melonijeve eskalirala su poslednjih meseci oko rata u Iranu i uloge Italije u Ormuskom moreuzu. Američki predsednik je optužio italijansku premijerku da nije dovoljno podržala američki stav.
Ona je odbila da dozvoli upotrebu vojnih baza u Italiji za rat protiv Irana.
Tramp je takođe rekao da je Melonijeva na G7 tražila da se slika sa njim, nazivajući je obožavateljkom. Ona mu je odgovorila da izmišlja priče.
Kritikovala ga je zbog njegovih napada na papu Lava Četrnaestog, nakon što je poglavar Rimokatoličke crkve osudio sukob sa Iranom.
(RT Balkan)
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