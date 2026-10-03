"Inspiriše me kad vidim kolko se trudi, tera me da radim još jače!" Kevin Durent o Bogdanu Bogdanoviću (VIDEO)

Kevin Durent oduševljen Bogdanom Bogdanovićem.

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- Znao sam da je Bogi veliki radnik, ali kada vidim kojim tempom radi i koliko se trudi pri svakom ponavljanju, to me inspiriše. Tera me da radim još jače. Prošao je kroz mnogo povreda i teških situacija, a svakom danu i dalje pristupa kao ruki koji je uzbuđen što ponovo igra - rekao je Durent posle treninga.

Očekuje dobru sezonu.

- Kada maltene znaš šta neko misli pre nego što uopšte progovori, to pomaže. Samo kroz razgovore sa Bogijem i Smartom - momcima sa kojima ranije nismo igrali - razmenjujemo nekoliko reči na terenu, a onda u narednim napadima čak i ne moramo da govorimo. Jednostavno se pratimo i igramo u skladu jedni sa drugima. Mislim da što više vremena provodite u razgovoru sa saigračima van terena, to je lakše sarađivati s njima tokom igre. Ti veterani su promenili mnogo saigrača i zaista znaju kako da se uklope u novu sredinu - zaključio je Durent.

Bogdanović je stigao u Hjuston nakon što Klipersi nisu iskoristili timsku opciju vrednu 16 miliona dolara za nastavak saradnje.

Prošle sezone odigrao je samo 23 utakmice, uz proseke od 7,4 poena, 2,6 skokova i 2,2 asistencije. Iz igre je šutirao 38,8 odsto, a za tri poena 34,7 odsto.