„BEZ MIRA I STABILNOSTI NEMA NI JAKE SRBIJE“ Uglješa Mrdić sa Velikog skupa Ujedinjene Srbije

UGLjEŠA Mrdić poručio je sa Velikog skupa Ujedinjene Srbije da je, prema njegovom mišljenju, ključna razlika pred građanima izbor između politike mira i stabilnosti i političke nestabilnosti. Istakao je da očekuje ubedljivu pobedu liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ i da želi da Aleksandar Vučić bude predsednik Vlade.

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Uglješa Mrdić rekao je da je zajedno sa velikim brojem građana došao da podrži ono što smatra najboljim za Srbiju.

„Danas smo došli ovde svi sa desetinama hiljada građana da podržimo ono što je najbolje za Srbiju. A najbolje za Srbiju je upravo politika Ujedinjene Srbije, politika mira i stabilnosti, politika koju vodi Aleksandar Vučić“, rekao je Mrdić.

On je rekao da očekuje ubedljivu pobedu na izborima 25. oktobra i da želi da Aleksandar Vučić bude predsednik Vlade.

„Nadamo se ubedljivoj pobedi 25. oktobra, da naš nosilac liste, prvi na listi Aleksandar Vučić, bude premijer kako bi nastavio sa ovom politikom za Srbiju“, rekao je.

Mrdić je poručio da, po njegovom viđenju, bez mira i stabilnosti nema sigurnosti za građane.

„Nema sigurnosti bez mira i stabilnosti“, rekao je.

Političku alternativu opisao je kao rizik od nemira i nestabilnosti.

„Alternativa toj našoj politici su nemiri, nestabilnost, neredi na ulicama, haos i razaranje Srbije“, rekao je Mrdić.

„Jaka država mora da bude mirna i stabilna“

Mrdić je naglasio da je osnovni uslov za jačanje države stabilna unutrašnja situacija.

„Mi želimo da podržimo ono što je najbolje za Srbiju, a to je da nam Srbija iz godine u godinu bude sve jača i jača. Treba nam stabilna i jaka Srbija“, rekao je.

Prema njegovim rečima, Aleksandar Vučić je tokom prethodnih državnih funkcija pokazao da može da vodi politiku mira i stabilnosti.

„Mirnu i stabilnu situaciju danas garantuje samo Aleksandar Vučić. On je to pokazao i dokazao i kada je bio prvi potpredsednik, premijer i tokom dva mandata predsednika Republike“, rekao je Mrdić.

Dodao je da stabilnost, prema njegovom mišljenju, direktno utiče na ekonomiju i investicije.

„Kada je situacija u Srbiji mirna i stabilna, onda imamo i nove investicije, lakše se borimo za državne i nacionalne interese, veće su plate i penzije, više je novca u budžetu i otvaraju se nova radna mesta“, rekao je.

Kao rezultate prethodnog perioda izdvojio je izgradnju puteva, škola, bolnica, zdravstvenih ustanova i fabrika.

„Treba da nastavimo ono što se radilo svih ovih godina – da se grade novi putevi, bolnice, škole, druge zdravstvene ustanove, da se grade fabrike i da se narod oseća bolje u svojoj Srbiji“, poručio je.

Na kraju je još jednom pozvao građane da podrže listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

„Podržite Aleksandra Vučića, podržite Ujedinjenu Srbiju, zbog Srbije, zbog naše budućnosti, zbog budućnosti naše dece“, rekao je.

Dodao je da Srbiji, prema njegovom mišljenju, treba jaka i stabilna budućnost i nastavak razvoja.

„Naša Srbija, jedina otadžbina koju imamo, zaslužuje da bude mirna i stabilna. Treba nam jaka Srbija, treba nam stabilna budućnost Srbije, treba nam Srbija koja će nastaviti da napreduje iz godine u godinu“, zaključio je Mrdić.

(Alo)