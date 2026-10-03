Specijalna poruka Vučića narodu u Areni

- Ulazim u Arenu . Poneo sam belu trenerku i beli duks ujedinjena Srbija. Moram da kažem veliko hvala i poštovanje prema ljudima za koje ću biti u odelu. Imam ogromnu tremu. Beskrajno zahvalan ljudima koji su me pustili da predvodim pokret slobodara i slobodnih ljudi. Ljudi koji neće da dozvole okupaciju zemlje i okupaciju duše. Borićemo se. Hvala sviam koji su došli. Hvala svima koji nas pratite. Idemo da ih pobedimo ubedljivije nego ikad - rekao je Vučić u video poruci.

Građani skandiraju Vučiću u Areni.