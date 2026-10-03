Košarka

RAJS BRANI JOKIĆA OD KAZINSA I ARENASA: "Promašili su čitavu poentu onoga što je rekao"

Vukašin Miljković

03. 10. 2026. u 17:46

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NEKADA čuveni evroligaški plejmejker, a sada glavni za razvoj igrača u Bajernu, stao je u odbranu Nikole Jokića nakon komentara Gilberta Arenasa i Demarkusa Kazinsa.

РАЈС БРАНИ ЈОКИЋА ОД КАЗИНСА И АРЕНАСА: Промашили су читаву поенту онога што је рекао

Photo: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić je skoro izjavio da bi voleo da svi NBA košarkaši odigraju bar šest meseci u Evropi, kako bi shvatili koliko se kod nas više gleda na rezultat nego na individualni učinak košarkaša, ali Arenas i Kazins to to nisu dobro shvatili.

Oni su mislili da je to na napad kvaliteta NBA igrača, kao i čitave lige koja je definitivno najbolja na svetu, ali je često na udaru zbog toga što veliki broj igrača prečesto više gleda svoje brojke nego učinak tima, što je i istina.

Arenas i Kazins su razgovor odveli na skroz drugu stranu, rekavši da oni koji ne mogu da igraju u NBA idu i dominiraju u Evroligi, kako je Amerika napravili košarku "kul" sportom, kako dominiraju na međunarodnoj sceni dugi niz godina...

Uglavnom, potpuno su promašili poentu, što se i očekuje od dva igrača koja nikada nisu bila ni blizu ostvarivanja timskog uspeha u NBA ligi kada su bili relevantni igrači.

Povodom ovoga oglasio se i Tajris Rajs, nekada sjajni plej i osvajač Evrolige koji im je kratko i jasno rekao na mreži "iks" da su u totalno promašili poentu onoga što je Jokić govorio.

Niko ne spori kvalitet američkih košarkaša i NBA lige, ali da pojedini igrači vole da "nabijaju" statistiku, vole i često im je individualni uspeh mnogo bitniji od timskog, zbog velikog novca koji je u igri i to im niko ne spori, ali Arenas i Kazins bi morali imati više razumevanja i iz druge perspektive razmisliti o onome šta je Jokić govorio.

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