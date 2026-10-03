VUČIĆ SE OBRATIO IZ ŠKODE ISPRED ARENE: Imam ogromnu tremu! Idemo da ih pobedimo! (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić je svojom "škodom" stigao do beogradske "Arene", gde će se održati veliki narodni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Vučić se iz automobila obratio građanima.

- Imam veliku tremu. Beskrajno sam zahvalan ljudima koji su dopustili da predvodim Pokret slobodara, slobodnih ljudi koji neće da dozvole ni okupaciju zemlje, ni okupaciju duše. Do konačne pobede! Živela Srbija! - napisao je Vučić uz video.

- Evo me ovde ispred Arene, parkirao sam, upravo skinuo pojas, i ulazim u Arenu u 5 i 20, možda pola 6, ne vidim. Poneo sam i belu trenerku, beli duks, Ujedinjena Srbija. Moram da kažem veliko hvala i poštovanje prema ljudima, tako da ću da budem u odelu. Imam veliku tremu, ogromnu tremu. Beskrajno zahvalan ljudima što su mi dopustili da predvodim pokret slobodara i slobodnih ljudi, ljudi koji neće da dozvole ni okupaciju zemlje, ni okupaciju duše. I borićemo se. Borićemo se, i hvala svima koji su došli u Arenu, hvala svima koji nas pratite. Idemo da ih pobedimo. Idemo da ih pobedimo, ubedljivije nego ikada - rekao je Vučić.