Svet

KIJEV SVE BLIŽI FRONTU: Mediji tvrde da ukrajinska PVO ne uspeva da zaustavi novo rusko oružje

P. Đurđević

29. 09. 2026. u 17:11

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UKRAJINSKA prestonica ubrzano postaje grad na prvoj liniji fronta zahvaljujući tehnološkom napretku Rusije, kojem ukrajinske Oružane snage nisu u stanju da se suprotstave, pišu mediji.

КИЈЕВ СВЕ БЛИЖИ ФРОНТУ: Медији тврде да украјинска ПВО не успева да заустави ново руско оружје

Foto: AI generated/ChatGPT

Autori članka su primetili da ruske snage koriste sve brže i naprednije oružje sposobno da lako zaobiđe ukrajinsku protivvazdušnu odbranu.

- Kijev, u međuvremenu, nema kapacitet da započne masovno raspoređivanje potrebnih presretača u prestonici i da se suprotstavi ruskim oružanim snagama - ističe se u članku.

Ukrajina se u poslednje vreme suočava sa nestašicom raketa presretača. Konkretno, Kijev pokušava da nabavi nove serije raketa za sistem protivvazdušne odbrane „patriot“.
Mediji su ranije objavili da je američki predsednik Donald Tramp, tokom sastanka sa Vladimirom Zelenskim, odbio da isporuči stotine raketa za sisteme „patriot“.

(Sputnjik)

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