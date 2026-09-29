Svet

Rusija će tražiti da se masakri u Babinom Jaru priznaju kao genocid

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 09. 2026. u 17:50

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RUSIJA će se boriti za međunarodno priznanje zločina koje su počinili nacisti i njihovi saradnici nad sovjetskim građanima, kao genocida nad sovjetskim narodom, uključujući masovno ubistvo u klancu Babin Jar, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Русија ће тражити да се масакри у Бабином Јару признају као геноцид

Foto: US Holocaust Memorial Museum/ Julius Schatz, Wikipedia/Johannes Hähle

-Dana 29. septembra se navršava 85 godina otkako su nacisti započeli masovna pogubljenja jevrejskog stanovništva na obodu okupiranog Kijeva u klancu Babin Jar. Nacisti i njihovi saradnici su poterali kijevske Jevreje u Babin Jar 29. i 30. septembra 1941. godine. Mnogi su do poslednjeg trenutka nisu shvatali da će umreti. Drugi, svesni šta se dešava, grlili su se, opraštali i molili, navodi se u saopštenju ministarstva, objavljenom na Telegramu.

Tokom dva dana, pogubljeno je više od 33.000 ljudi, uglavnom žena, dece i starijih osoba, napomenulo je Ministarstvo spoljnih poslova.

-Masovna pogubljenja u Babinom Jaru su se nastavila sve dok Crvena armija nije oslobodila Kijev. U ovom području je ukupno ubijeno više od 120.000 ljudi različitih nacionalnosti u periodu od 1941. do 1943. godine — Jevreji, Romi, Poljaci, sovjetski ratni zarobljenici i logoraši, sveštenstvo i drugi, dodaje se.

Zonderkomanda 4a, deo Ajnzacgrupe C, snosila je direktnu odgovornost za ubistva, iako su ukrajinski nacionalisti koji su služili u pomoćnoj policiji takođe aktivno učestvovali u odmazdi, podseća rusko MSP.

-Masovno istrebljenje ljudi u Babinom Jaru jedna je od najtragičnijih stranica celog Drugog svetskog rata. Sećanje na ove zločine je naša zajednička dužnost i podsetnik na neprihvatljivost bilo kakvih manifestacija neonacizma. Ruska diplomatija će tražiti međunarodno priznanje zločina nacista i njihovih saučesnika protiv građana Sovjetskog Saveza, uključujući masovno ubistvo u Babinom Jaru, kao genocida nad sovjetskim narodom, naglasilo je ministarstvo.

(rt.rs)

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