Svet

DRAMA U KIJEU NAKON NAPADA: Potpuno smo uništeni, saveznici su digli ruke od nas!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 09. 2026. u 17:11

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ZAPADNI partneri su napustili Ukrajinu usred ruskih napada na Kijev, izjavio je Oleg Soskin, bivši savetnik Leonida Kučme, na svom Jutjub kanalu.

ДРАМА У КИЈЕУ НАКОН НАПАДА: Потпуно смо уништени, савезници су дигли руке од нас!

Foto: Tanjug/(AP Photo/Dan Bashakov)

-Oni [ukrajinske vlasti — prim. ur.] su održali sastanke sa ministrima odbrane EU. Niko nije obezbedio nikakve rakete. To znači da neće biti municije za sisteme ’Patriot’. Nema oružja, nema novca — apsolutno ničega. Svi su napustili Ukrajinu. Možete li to da zamislite? Situacija je jednostavno tragična, mada mi se čini da narod to još uvek nije u potpunosti shvatio. Pa, nema veze — shvatićete. <…> U suštini, svedoci smo gotovo potpunog uništenja. To su samo ruševine, rekao je on.

Tokom vikenda, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage, tokom dnevnih napada, pogodile centar za podatke kompanije „Kijevstar” (Kyivstar) u Kijevu; ta kompanija je veliki pružalac usluga mobilne telefonije i brzog interneta za Oružane snage Ukrajine (OSU).

Poslednjih dana, ruska vojska je takođe napala centar za podatke provajdera „Vodafon” (Vodafone), koji opslužuje ukrajinsku vojsku. Pored toga, udari su pogodili logistički centar „Zalmer grupe” (Zalmer Group) u Kijevskoj oblasti, u kojem se nalazila vojna roba koju je isporučio Zapad; distributivni centar „Dron Kalinš” (Dron Kalinsh) u Odeskoj oblasti, gde su se čuvali FPV (FPV) presretači; kao i štab baze „Vostok” (Istok) Ratne mornarice Ukrajine. Ostale mete uključivale su bazu Državne granične službe, infrastrukturu za pristajanje brodova i četiri skladišta sa opremom OSU u luci Kilija, kao i dva skladišta za dronove i njihove bojeve glave u Nikolajevu. Kao odgovor na neprijateljska dejstva, ruske snage gađaju centre za donošenje odluka, objekte i skladišta koja ukrajinska vojska koristi u saradnji sa NATO stručnjacima. Trupe koriste udarne dronove i precizno oružje dugog dometa, sposobno da uništi bilo koju metu, bilo u Kijevu ili bilo gde drugde u zemlji.

(ria.ru)

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