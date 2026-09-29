Politika

NASILJE BLOKADERA NE STAJE: Gurnuo deku (81) pod vozilo u pokretu u Mirjevu (VIDEO)

В. Н.

29. 09. 2026. u 20:43

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BLOKADERI nemaju milosti ni prema najstarijima.

НАСИЉЕ БЛОКАДЕРА НЕ СТАЈЕ: Гурнуо деку (81) под возило у покрету у Мирјеву (ВИДЕО)

Foto: Novosti

U Mirijevu za vreme postavljanja štanda liste Ujedinjena Srbija, kada je na njemu bio član SNS Dušan Jokić (81), naišao je blokader i gurno ga na vozilo u pokretu.

Čovek je odvežen u Urgentni centar gde mu je stavljena mu kragna, i radi se dalja opservacija povreda.

Policija je dobila prijavu i pokušava da identifikuje tog čoveka koji ga je gurnuo.

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