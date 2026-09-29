NASILJE BLOKADERA NE STAJE: Gurnuo deku (81) pod vozilo u pokretu u Mirjevu (VIDEO)
BLOKADERI nemaju milosti ni prema najstarijima.
U Mirijevu za vreme postavljanja štanda liste Ujedinjena Srbija, kada je na njemu bio član SNS Dušan Jokić (81), naišao je blokader i gurno ga na vozilo u pokretu.
Čovek je odvežen u Urgentni centar gde mu je stavljena mu kragna, i radi se dalja opservacija povreda.
Policija je dobila prijavu i pokušava da identifikuje tog čoveka koji ga je gurnuo.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)