PREČKA I STATIVA SPASILI FARANE: Finska nije uspela da probije čvrstu odbranu Belorusije

Prve dve utakmice današnjeg programa fudbalske lige nacija završene su remijima.

Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Finska i Belorusija su odigrale bez golova u Helsinkiju u okviru drugog kola grupe C1. drugi meč ove grupe počeo je u kasnijem terminu, a u njemu se sastaju albanija i San Marino.

Finska nije uspela da probije čvrstu odbranu Belorusije. Domaćin je u prvom poluvremenu imao više loptu i nekoliko prilika, ali je Fedor Lapouhov odlično intervenisao posle udarca Kana Kairinena. Belorusija je posle pauze zaigrala opasnije, a pritisak je doneo i pogodak Aleksandra Seljave, koji je, ipak, poništen zbog ofsajda.

Posle pada Danijela Hakansa u kaznenom prostoru VAR je utvrdio da je akciji prethodio ofsajd pa nije bilo ništa od penala. Do kraja je Trofim Meljničenko još jednom zapretio, ali je Lukas Hradecki odbranio njegov udarac.

U drugom meču Moldavija i Farska Ostrva odigrali su 1:1. Gosti su poveli preko Viljormura Davidsena iz penala, nakon što je Dmitri Mandrikenko nespretno oborio Gezu Davida Turija.

Moldavija je u nastavku uspela da izjednači spektakularnim slobodnim udarcem Sergeja Perčuna, fudbalera Torina na pozajmici u Askoliju, koji je potom pogodio i stativu. I Nikita Motpan je u finišu imao veliku priliku za preokret, ali je pogodio prečku.