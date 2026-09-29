Košarka

Za koga navija Šakil O'Nil u Evroligi? Ovaj snimak će vam sve otkriti (VIDEO)

Filip Milošević

29. 09. 2026. u 20:47

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Globalna košarkaška Zvezda, Šekil O'Nil, učestvovao je u "ludoj" atmosferi u Evroligi.

За кога навија Шакил ОНил у Евролиги? Овај снимак ће вам све открити (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/X/Urbono

Šakil O’Nil skače pored terena i peva pesme sa 15.000 navijača Žalgirisa i Arvidasom Sabonisom pre domaće utakmice "zelenih" protiv šampiona Evrolige Olimpijakosa u Kaunasu.

Evo kako je to izgledalo:

Podsetimo, Žalgiris je u prvom kolu Evrolige savladao Crvenu zvezdu u Beogradu, dok je Olimpijakos trijumfovao takođe na strani savladavši Baskoniju.

Šakil O'Nil bivši je američki profesionalni košarkaš. Igrao je na poziciji centra, a izabran je na NBA draftu 1992. kao 1. pik od strane Orlando medžika. Igravši za Orlando, Los Anđeles lejkerse, Majami hit, Finiks sanse, Klivlend kavalirse i Boston seltikse, O'Nil je ostvario mnoge uspehe.

Čak četiri puta je osvajao prsten u NBA ligi, dok se 15 puta našao na Ol-Star mečevima.

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