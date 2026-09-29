IRANSKA GARDA UPUTILA PISMO AMERIČKOM NARODU: Poruka koja će dići zemlju na noge

IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) uputio je pismo američkom narodu u kojoj je izneo logiku Irana, prenosi danas iranska agencija Tasnim.

AP Photo/Vahid Salemi

Portparol IRGC, brigadni general Hosein Mohebi, izjavio je danas na konferenciji za medije da je svrha pisma upućenog narodu SAD da pruži direktno i iskreno objašnjenje o stavovima i načinu razmišljanja iranskih vlasti.

- Cilj slanja našeg pisma američkom narodu prevazilazi medijski publicitet. Želimo da ih upoznamo sa logikom Irana - rekao je Mohebi, istakavši da ova inicijativa nije kratkoročna kampanja u cilju publiciteta.

Iran smatra da mnogi Amerikanci možda nisu dovoljno upoznati sa logikom i stavovima Irana, te stoga ovo pismo treba da pruži platofrmu za bolje razumevanje, dodao je on.

Prema njegovim rečima, za razliku od SAD, Iran se suočava sa ograničenjima kad je reč o medijima koji operišu unutar američke teritorije.

- Iz tog razloga, izabrali smo pismo kao način da prenesemo našu poruku direktno i jasno, kao rešenje za koje smo se opredelili na osnovu postojeće realnosti - rekao je Mohebi.

AP Photo/Vahid Salemi

Naveo je da je Iran zamolio Amerikance da pročitaju pismo barem jednom, i izrazio je spremnost za prepisku sa onima koji budu želeli da odgovore na pismo, koji budu želeli da upute kritike i kojima budu bila potreba dodatna objašnjenja.

Portparol IRGC je naveo da je niz pitanja obuhvaćen pismom, uključujući geografsku poziciju SAD i njene implikacije iz odbrambene perspektive.

Ukazao je da su SAD okružene okeanima, što im omogućava oblik prirodne bezbednosti i stvara posebnu logku odbrane od pretnji.

Mohebi je istakao da zemlje koje se graniče sa SAD ili se nalaze blizu njih, bilo da je reč o kopnenim ili pomorskim granicama, nemaju vojne niti bezbednosne kapacitete da bi predstavljale ozbiljnu pretnju toj zemlji.

- S obzirom na tu činjenicu, postavlja se pitanje šta je svrha raspoređivanja 800 američkih baza širom sveta. I na kakvoj osnovi se temelji ekonomsko i logičko opravdanje za potrošnju 1,1 biliona dolara na američki vojni budžet - primetio je on.

Pozvao je Amerikance da ne previđaju istorijske činjenice, rekavši da bi trebalo pokrenuti pitanje višedecenijskih američkih vojnih napada na razne zemlje.

- Obraćam se direktno američkom narodu: morate se suočiti sa realnošću brojnih napada i posledica koje proizilaze iz njih decenijama - poručio je Mohebi, dodavši da su SAD izvele vojne napade na brojne zemlje u proteklih sedam decenija čega bi Amerikanci, kako je zaključio, svakako trebalo da budu svesni.

U pismu na 25 strana, IRGC poziva američke glasače da na srednjoročnim izborima u novembru odbace politike predsednika Donalda Trampa i prihvate ponudu za mirnu koegzistenciju Irana i SAD, prenosi Rojters.

IRGC poziva Amerikance i da se suprotstave američkoj podršci Izraelu i ratovima u drugim zemljama, uz tvrdnju da Iran i SAD mogu da koegzistraju ukoliko se američka politika promeni.

U pismu se Tramp optužuje da krije miroljubivu prirodu iranskog nuklearnog programa, koji Izrael naročito smatra egzistencijalnom pretnjom, kao i efikasnost blokade nafte u Persijskom zalivu od strane Teherana.

Portparol IRGC Hosein Mohebi je rekao novinarima da ne očekuje da će pismo uticati na ponašanje administracije SAD nekoliko nedelja pred izbore, ali da bi glasači mogli da čuju poruku.

- Amerikanci ne znaju za razvoj mnogih događaja. Verujemo da, kada bi znali više, razmišljali bi drugačije i donosili bi drugačije odluke - rekao je on.

(Tanjug)