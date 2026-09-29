SASTALI SE PUTIN I DODIK: Putin poželeo uspeh vladajućoj koaliciji u Srpskoj na predstojećim izorima, Dodik pozdravio politiku Rusije

PREDSEDNIK Ruske Federacije Vladimir Putin sastao se danas u Moskvi sa delegacijom Republike Srpske, koju predvode predsednik Vlade Srpske Savo Minić i predsednik SNSD Milorad Dodik.

Foto: kremlin.ru

Putin je uputio podršku vladajućoj koaliciji u Srpskoj.

- Koliko mi je poznato, približava se datum opštih izbora u Bosni i Hercegovini, 4. oktobar. Ruski predstavnici će učestvovati kao posmatrači izbornog procesa. Želimo uspeh vladajućoj koaliciji koju predstavljate - rekao je Putin.

- Nadamo se da nikakav spoljni uticaj neće promeniti raspoloženje većine stanovništva, ni sprečiti patriotske snage da obezbede mandat za nastavak politike koja štiti neotuđiva prava i interesa Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine i unapređuje njenu konstruktivnu saradnju sa Rusijom - naglasio je predsednik Rusije.

- Želimo pravedniji odnos prema Srbima i srpskom narodu. Želimo stabilnost celog regiona. Iskreno vam želim uspeh - naveo je Putin.

On je podsetio da Rusija pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na multilateralnim platformama, uključujući Savet bezbednosti UN i istakao da je Rusima poznato da Srbi ne traže nikakvo izuzeće od opštih pravila.

Dodik posle sastanka sa Putinom: Slažemo se sa politikom Rusije uprkos pritiscima iz Brisela

Predsednik SNSD Milorad Dodik rekao je nakon sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi da je razgovarano o odnosima Republike Srpske i Rusije.

- Čestitao sam na pobedi Putinu na izborima. Sve govori da ćemo i mi imati uspeh. Organizovali su nam posebne tehnologije koje su spekulativne, ali mislimo da ćemo uspeti. Zahvaljujem se na podršci u UN - rekao je Dodik.

Dodik je istakao da se slaže sa politikom Rusije.

Foto: B. Zdrinja

- Osećamo i mi pritiske iz Brisela, ali naše politike ostaju iste. Ne dozvoljavamo sankcije Rusiji. Podržavamo vojnu neutralnost i ne dozvoljavamo ulazak u NATO. Neće biti uvođenja viza za ruske državljane u BiH - dodao je Dodik.

Dodik je tokom sastanka izrazio podršku ciljevima Specijalne vojne operacije i istakao da je ruski lider uvek bio u pravu u svojim upozorenjima u vezi sa postupcima Zapada.

- Želim da Vam još jednom zahvalim i izrazim našu podršku ciljevima Specijalne vojne operacije. Vi ste uvek bili u pravu i sva Vaša upozorenja koja ste iznosili i sve što Zapad čini — sve je to očigledno. Apsolutno se slažem s tim. Sve ovo vreme sam bio uz Vas i o tome smo uvek govorili. Dobro se sećam tih prvih dana, kako je sve počelo i koliko je bilo teško, ali vi ste istrajali - objasnio je Dodik.

Premijer Republike Srpske Savo Minić na sastanku sa ruskim predsednikom istakao je da želi da bude deo ekipe predsednika Dodika koji će jačati odnose Republike Srpske i Ruske Federacije.

- Znači nam Vaša stabilnost i podrška - rekao je Minić na početku sastanka sa ruskim predsednikom u Kremlju.

(Tanjug, Sputnik)