MEDVEDEV ZATRESAO EVROPU: Rusofobi čine sve da vas uvuku u rat sa Rusijom!
VEROVATNOĆA uvlačenja sveta u novi sukob trenutno je na najvišem nivou od 1945. godine, izjavio je Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije.
U objavi na Telegramu, Medvedev se osvrnuo na to da bi bivši premijer Italije Silvio Berluskoni danas napunio 90 godina. Naveo je da "verovatno nije bio svetac", ali da je želeo najbolje svojoj Italiji i razumeo mesto Rusije u svetu.
- Njegovim odlaskom okončana je era snažnih evropskih političara. Na njihovo mesto došli su kratkovidi, zlobni rusofobi koji čine sve što mogu da uvuku Evropu u rat sa Rusijom. A šanse da se svet surva u novi sukob sada su najveće još od 1945. godine - napisao je Medvedev na Telegramu.
(RT Balkan)
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