Svet

VAŽNA PORUKA SIJA: Pomenuo nacionalnu bezbednost

Срна

29. 09. 2026. u 14:35

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POTREBNO je dodatno ojačati sistem i kapacitet nacionalne bezbednosti, poruka je kineskog predsednika Si Đinpinga, koja je preneta na konferenciji o izgradnji bezbedne Kine, održanoj danas u Pekingu.

ВАЖНА ПОРУКА СИЈА: Поменуо националну безбедност

Foto: Tanjug/ Xie Huanchi/Xinhua via AP

On je poručio da je "potrebno kontinuirano ulagati napore kako bi država bila bezbednija, društvo uređenije, upravljanje delotvornije, a građani zadovoljniji, te izgradnjom bezbednije Kine na višem nivou osigurati stabilan i dugoročan napredak kineske modernizacije".

Naveo je da se na novom putu treba da rukovoditi mišlju o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru, objavila je Kineska medijska grupa.

Si Đinping je istakao je da su od 18. Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine postignuti značajni rezultati i da je Kina postala jedna od najbezbednijih zemalja na svetu. Prema njegovim rečima, potrebno je nepokolebljivo sprovoditi sveobuhvatni koncept nacionalne bezbednosti, istrajno primenjivati i jačati sveobuhvatno rukovodstvo Komunističke partije, koordinisati razvoj i bezbednost.

- Pridajemo podjednak značaj kažnjavanju i prevenciji, kao i rešavanju problema i njihovih uzroka, jačamo podršku vladavine prava i osnažujemo bezbednosno upravljanje primenom nauke i tehnologije - naveo je Si Đinping.

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