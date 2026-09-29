VAŽNA PORUKA SIJA: Pomenuo nacionalnu bezbednost
POTREBNO je dodatno ojačati sistem i kapacitet nacionalne bezbednosti, poruka je kineskog predsednika Si Đinpinga, koja je preneta na konferenciji o izgradnji bezbedne Kine, održanoj danas u Pekingu.
On je poručio da je "potrebno kontinuirano ulagati napore kako bi država bila bezbednija, društvo uređenije, upravljanje delotvornije, a građani zadovoljniji, te izgradnjom bezbednije Kine na višem nivou osigurati stabilan i dugoročan napredak kineske modernizacije".
Naveo je da se na novom putu treba da rukovoditi mišlju o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru, objavila je Kineska medijska grupa.
Si Đinping je istakao je da su od 18. Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine postignuti značajni rezultati i da je Kina postala jedna od najbezbednijih zemalja na svetu. Prema njegovim rečima, potrebno je nepokolebljivo sprovoditi sveobuhvatni koncept nacionalne bezbednosti, istrajno primenjivati i jačati sveobuhvatno rukovodstvo Komunističke partije, koordinisati razvoj i bezbednost.
- Pridajemo podjednak značaj kažnjavanju i prevenciji, kao i rešavanju problema i njihovih uzroka, jačamo podršku vladavine prava i osnažujemo bezbednosno upravljanje primenom nauke i tehnologije - naveo je Si Đinping.
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