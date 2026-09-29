BRUTALNI UDAR RUSKIH TENKISTA: Ukrajinski komandni centar sravnjen sa zemljom u Dobropolju (VIDEO)
ZAHVALjUJUĆI preciznom korigovanju vatre, komandno mesto je uništeno zajedno sa neprijateljskim ljudstvom koje se tamo nalazilo.
Posada tenka T-80BVM iz sastava 74. zasebne motorizovane streljačke brigade grupe „Centar” uništila je ukrajinski komandni punkt za upravljanje dronovima u sektoru Dobropolja, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Cilj je otkriven vazdušnim izviđanjem u naseljenom mestu. Prema navodima Ministarstva, ukrajinski vojnici su sa te lokacije upravljali svojim bespilotnim letelicama. Izviđačke grupe su prosledile koordinate tenkovskim posadama, nakon čega je posada otvorila vatru koristeći visokoeksplozivne parčadne granate.
Ministarstvo odbrane je navelo da je korekcija vatre iz vazduha omogućila pogodak komandnog punkta i tamo stacioniranih snaga. Tenkovi T-80BVM se takođe koriste za podršku ruskim jurišnim grupama. Posade dobijaju koordinate vatrenih tačaka i utvrđenih položaja od operatera izviđačkih dronova, a zatim dejstvuju po njima.
Tokom borbene misije, prema navodima ministarstva, tenkovske posade su neutralisale nekoliko vatrenih položaja i uništile uporište Oružanih snaga Ukrajine. Ruske jurišne jedinice su zatim zauzele neprijateljske položaje.
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