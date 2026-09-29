LAVROV U ŽESTOKOJ RASPRAVI SA ZAPADNIM NOVINAROM: Evropa je ta koja vodi rat protiv Rusije
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ušao je danas u polemiku sa dopisnikom britanskog Bi-Bi-Sija koji ga je upitao da li bi Rusija priznala da navodno vodi tajni hibridni rat protiv evropskih zemalja, na šta je Lavrov odgovorio da je Evropa ta koja je u ratu protiv Rusije.
- Ne sumnjam da je ovo rat koji Evropa vodi protiv nas - rekao je Lavorv novinarima, navodeći kako Evropa snabdeva Ukrajinu oružjem.
Na marginama 23. sastanka Valdajskog diskusionog kluba, Lavrov je razgovor sa novinarom počeo duhovitom razmenom replika, prenosi agencija RIA Novosti.
Novinar Stiv Rozenberg ga je upitao da li će Rusija priznati da navodno „vodi hibridni tajni rat protiv evropskih zemalja“.
- Mislite kada uništimo dronove i rakete koje Britanija i kontinentalna Evropa isporučuju Ukrajini, a zatim pucaju na nas? Mislite na hibrid? Ako priznajete da oni pucaju na nas iz vašeg oružja, a mi obaramo to oružje, nazovite to kako god želite, ali ne sumnjam da je ovo rat koji Evropa vodi protiv nas. O tome govorimo već dugo - odgovorio je Lavrov.
Rozenberg je potom podsetio ministra na njegove navodno sopstvene reči o tome kako je Zapad pribegao gruboj sili.
- Ne sećam se izraza "gruba sila" - odgovorio je Lavrov i dodao:
- Da li je ono što su uradili u Venecueli bila meka moć ili gruba sila? Ono što su uradili sa gasovodom Severni tok bila meka moć ili gruba sila? Bombardovanje i ubijanje iranskog rukovodstva, zajedno sa njihovim porodicama, uključujući decu – to nije bila gruba sila? - nastavio je ministar kada je novinar pokušao da ga prekine.
- Ali zar Rusija ne pribegava gruboj sili svakog dana u Ukrajini? - insistirao je Rozenberg.
Na to je Lavrov zaključio da Rusija pribegava gruboj sili samo da bi suzbila direktnu pretnju koju predstavlja infrastruktura koju je nacistički režim, uz podršku Zapada, koristio za vođenje rata protiv nje.
(Tanjug)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ZLOKOBNA PRETNjA MAĐARA RUSIJI: "Pretvorićemo Putinove pešadince u dinstano meso, poješće ih 'kuga 3. milenijuma'"
28. 09. 2026. u 23:26 >> 23:59
ZELENSKI PLAŠI ZAPAD: Rusi su već započeli dodatnu mobilizaciju, stižu i plaćenici
28. 09. 2026. u 23:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)