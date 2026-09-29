BABIŠ JASNO PORUČIO RUSIJI: Češka je spremna da odgovori na napad na baltičke zemlje

ČEŠKA bi bila spremna da ispuni svoje obaveze prema NATO-u u slučaju ruskog napada na neku od baltičkih zemalja, izjavio je danas češki premijer Andrej Babiš.

Foto: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Babiš je za češki portal Denik, na pitanje da li se Prag priprema za mogućnost ruske akcije protiv NATO zemalja, što je scenario na koji su upozorile tajne službe pojedinih članica alijanse, rekao da vodi razgovore o bezbednosnim izazovima, između ostalog i sa češkim predsednikom Petrom Pavelom, prenosi Rojters.

- Činjenica da o tome ne govorimo i da novinari ne dobijaju materijal za svoje članke ne znači da se time ne bavimo. Naravno da se pripremamo. Ako bi, ne daj Bože, Rusija napala neku baltičku državu, onda bismo, prema Članu 5 (obaveza međusobne odbrane članica NATO-a), morali da pošaljemo dve naše mehanizovane brigade - rekao je Babiš.

On je dodao da u javnost neće biti iznete poverljive informacije.

- Naravno da bismo delovali i da razgovaramo o tome, ali ne vidim razlog da iznosimo poverljive informacije - kazao je Babiš.

Babiš je ranije ovog meseca, ne iznoseći detalje, rekao da Rusija vodi hibridni rat protiv Češke, i da obaveštajne službe tome posvećuju maksimalnu pažnju.

Moskva je više puta negirala da planira bilo kakav sukob, kao i umešanost u hibridno ratovanje ili sve učestalije sabotaže koje se dešavaju u evropskim članicama NATO-a.

(Tanjug)