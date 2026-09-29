Svet

FRANCUSKA U DUŽNIČKOM PAKLU: Dug eksplodirao na neverovatnih 3,6 biliona evra

P. Đurđević

29. 09. 2026. u 13:52

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DRŽAVNI dug Francuske na kraju drugog kvartala 2026. godine ponovo je oborio rekord, približivši se iznosu od 3,6 biliona evra, saopštio je francuski Nacionalni institut za statistiku i ekonomska istraživanja (Insee).

ФРАНЦУСКА У ДУЖНИЧКОМ ПАКЛУ: Дуг експлодирао на невероватних 3,6 билиона евра

Foto: Tschaen Eric/Pool/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

U prvom kvartalu dug je prvi put premašio 3,5 biliona evra, a francusko Ministarstvo finansija kasnije je prognoziralo nove rekordne nivoe zaduženosti tokom 2026. i 2027. godine.

- Na kraju drugog kvartala 2026. godine državni dug iznosio je 3.595,5 milijardi evra - navodi se u izveštaju instituta.

To je za 59,6 milijardi evra više nego u prvom kvartalu.

U odnosu na BDP, državni dug Francuske dostigao je 119 odsto, što je treći najviši nivo u Evropskoj uniji, posle Grčke i Italije.

Francuski ministar finansija Rolan Leskir ranije je izjavio da troškovi servisiranja državnog duga iznose 65 milijardi evra i da Francusku koštaju više od izdvajanja za odbranu.

(Sputnjik)

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