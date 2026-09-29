FRANCUSKA U DUŽNIČKOM PAKLU: Dug eksplodirao na neverovatnih 3,6 biliona evra
DRŽAVNI dug Francuske na kraju drugog kvartala 2026. godine ponovo je oborio rekord, približivši se iznosu od 3,6 biliona evra, saopštio je francuski Nacionalni institut za statistiku i ekonomska istraživanja (Insee).
U prvom kvartalu dug je prvi put premašio 3,5 biliona evra, a francusko Ministarstvo finansija kasnije je prognoziralo nove rekordne nivoe zaduženosti tokom 2026. i 2027. godine.
- Na kraju drugog kvartala 2026. godine državni dug iznosio je 3.595,5 milijardi evra - navodi se u izveštaju instituta.
To je za 59,6 milijardi evra više nego u prvom kvartalu.
U odnosu na BDP, državni dug Francuske dostigao je 119 odsto, što je treći najviši nivo u Evropskoj uniji, posle Grčke i Italije.
Francuski ministar finansija Rolan Leskir ranije je izjavio da troškovi servisiranja državnog duga iznose 65 milijardi evra i da Francusku koštaju više od izdvajanja za odbranu.
(Sputnjik)
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