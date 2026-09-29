Svet

NAPUNJEN PIŠTOLJ U RANCU: Dete ga donelo u vrtić u Americi

D.D.

29. 09. 2026. u 13:34

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MALO dete u američkoj državi Mičigen donelo je napunjen pištolj u vrtić i izvadilo ga iz ranca.

НАПУЊЕН ПИШТОЉ У РАНЦУ: Дете га донело у вртић у Америци

Foto: Credit: Anna Kapustina / Alamy / Profimedia

Policija je potom privela jednog od njegovih roditelja, javlja Asošijejted pres , pozivajući se na policiju.

- Dete je u ponedeljak izvuklo napunjen pištolj u vrtiću na jugoistoku Mičigena jedan od roditelja, policajac, je priveden- piše agencija.

U incidentu nije bilo žrtava, a pištolj koji je donet nije bio službeni pištolj.

Policija je izjavila da ne veruje da je incident bio zlonameran, naglašavajući da zaposleni moraju da osiguraju da njihovo oružje ne može da dospe u ruke bilo kome osim njima samima.

Budnost nastavnika, koji je odmah primetio nalaz, pomogla je u sprečavanju potencijalne nesreće.

Policija je dodala da će obezbeđenje u vrtiću biti pojačano, a dečji rančevi će biti pretraženi.

(Ria Novosti)

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