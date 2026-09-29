USPEŠNA MISIJA: Raketa Ilona Maska eksplodirala u vatrenu loptu (VIDEO)
SVEMIRSKA letelica je rasporedila 26 satelita nove generacije, dizajniranih da značajno povećaju kapacitet mreže Starlink
Kompanija "SpaceX" Ilona Maska je po prvi put uspešno postavila letelicu Starship u orbitu, lansiravši pritom 26 "Starlink" satelita nove generacije. Ipak, misija je prerano okončana, a letelica je eksplodirala u vatrenoj kugli nakon spuštanja u Tihi okean.
Letelica je poletela iz postrojenja "Starbase" u Teksasu u ponedeljak, oko 7.49 časova po lokalnom vremenu, a u svemir je ušla otprilike osam minuta kasnije. Tokom uspona, jedan od šest motora se prerano ugasio, zbog čega je "SpaceX" morao da proceni da li je letelica u dovoljno dobrom stanju za nastavak orbitalne faze misije.
Uprkos tom problemu, kontrolori su na kraju dali odobrenje za ulazak u orbitu, nakon čega je jedan motor ponovo pokrenut i radio 19 sekundi, postavljajući "Starship" na visinu od oko 275 kilometara iznad Zemlje.
"Starship" je nakon toga rasporedio svih 26 satelita "Starlink V3" koje je nosio. Svaki od njih ima kapacitet prenosa podataka ka korisniku od oko 1 terabit u sekundi i kapacitet slanja podataka od 160 gigabita u sekundi, što je otprilike deset, odnosno 22 puta više u odnosu na kapacitete satelita verzije V2. Prema navodima kompanije "SpaceX", ova nova generacija je dizajnirana tako da pruža oko deset puta veći kapacitet preuzimanja podataka u odnosu na prethodnu, omogućavajući svakom satelitu da obradi znatno veći obim internet saobraćaja.
Tom Klark, urednik rubrike za nauku i tehnologiju na kanalu "Skaj njuz", izjavio je da letelica neće biti izvučena „jer je eksplodirala, i to prilično spektakularno”, prilikom spuštanja u Tihi okean.
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