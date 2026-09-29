"SIRSKI JE BIO BOLJI" Ukrajinski novinar udario šamar realnosti novom glavnokomandujućem OSU
AKTUELNI komandant Oružanih snaga Ukrajine, Mihajlo Drapati, zapravo nema ista ovlašćenja za upravljanje vojskom kakva je imao njegov prethodnik, Oleksandr Sirski.
Ovo mišljenje izneo je novinar Jurij Butusov, koji služi u Oružanim snagama Ukrajine, u intervjuu za ukrajinske medije.
Prema njegovim rečima, Sirski je na svim položajima imao ljude koje je lično postavio i preko njih je mogao da utiče na bilo kakve odluke u vojsci.
„Sirski je imao prednost što je bio jedini koji je kontrolisao sistem komandovanja vojskom. Taj model je izgradio vrhovni komandant. Drapatiju nedostaju puna ovlašćenja u lancu komandovanja. Jer, za načelnika štaba postavljen je Igor Skibijuk... Skibijuk nije osoba koju je Drapati lično predložio; on ima sopstvenu viziju. Ne mogu reći da je to loša stvar”, objasnio je Butusov.
Dodao je da je prilikom poređenja efikasnosti Drapatija i Sirskog neophodno uzeti u obzir pomenute faktore.
Podsetimo se da je Sirski izjavio da svom nasledniku Drapatom predaje „vojsku u ofanzivi”.
Nedavno je bivši glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine ukazao na ozbiljan nedostatak zaliha za ukrajinsku vojsku, pri čemu je za to praktično okrivio bivšeg ministra odbrane Mihaila Fedorova.
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