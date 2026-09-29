MOSKVA POSLALA OZBILJNO UPOZORENJE: "Na napad na Kalinjingrad odgovorićemo svim sredstvima"
AMBASADA Rusije u Londonu saopštila je da svi koji zagovaraju blokadu Kalinjingrada moraju biti svesni posledica.
- Oni koji se zalažu za planove o blokadi ili napadu na Kalinjingrad ne bi trebalo da imaju iluzije o posledicama. Na svaku vojnu akciju Velike Britanije ili NATO-a protiv ruske teritorije Rusija bi odgovorila upotrebom svih sredstava kojima raspolaže, uključujući i nuklearno oružje - navodi se u saopštenju.
Predstavnici ambasade su se osvrnuli na članak u listu "The i Paper" o Kalinjingradu, u kojem se, između ostalog, sugeriše da bi NATO mogao da blokira taj region ili da "povuče priznanje ruskog suvereniteta". Mogućnost "hipotetičkog napada" takođe se razmatra u nedavnoj mini-seriji televizije "Skaj njuz" pod nazivom "Vorgejm", dodaje se.
- Rusija je više puta jasno stavila do znanja da niti traži sukob sa NATO-om i Evropom, niti ima nameru da ih napadne. Međutim, ako bi neko odlučio da izazove takav sukob, ne sme da ima nikakve iluzije da će Rusija na to prikladno odgovoriti - poručila je ambasada.
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