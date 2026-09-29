UČENIK UBIO NASTAVNICU NOŽEM, DRUGU RANIO... Horor u Slovačkoj u osnovnoj školi!
UČENIK osmog razreda napao je nožem dve nastavnice i jednu učenicu u osnovnoj školi u mestu Staškov, u okrugu Čadca u Slovačkoj.
Jedna nastavnica (61) podlegla je povredama, dok je još dvoje povređenih prebačeno u bolnicu.
Policija i sve službe za hitne intervencije upućene su jutros u osnovnu školu u Staškovu nakon prijave napada oštrim predmetom. Prema informacijama slovačkih medija, napadač je učenik osmog razreda, a nožem je napao dve nastavnice i jednu učenicu.
Na lice mesta poslata su dva vozila hitne pomoći i dva spasilačka helikoptera. Intervencija je u toku, a povređenima je ukazana pomoć.
Dete u kritičnom stanju
Portparolka Operativnog centra Službe hitne medicinske pomoći Petra Klimešova potvrdila je da je jedno dete u kritičnom stanju helikopterom prebačeno u bolnicu u Martinu.
Drugi povređeni je 44-godišnji pacijent sa ubodnom ranom u grudima, koji je nakon ukazane prve pomoći helikopterom prebačen u bolnicu u Žilini.
Nažalost, 61-godišnja žena zadobila je teške povrede i preminula.
Prema informacijama televizije JOJ, napadač je učenik osmog razreda. Policija je potvrdila da istražuje nasilni incident, dok su nadležni organi apelovali na javnost da ne širi neproverene informacije.
Na lice mesta uputili su se i ministar unutrašnjih poslova Matúš Šutaj Eštok, ministar obrazovanja Tomáš Drucker i ministar zdravlja Kamil Šaško.
Oglasio se i generalni tužilac Slovačke Maroš Žilinka, koji je poručio da je tragedija poziv celom društvu da se ozbiljnije suoči sa pojavama nasilja, mržnje i rastuće agresije.
U međuvremenu, učenički savet srednje škole izrazio je solidarnost sa učenicima, nastavnicima i porodicama pogođenim tragedijom. Poručili su da škole moraju biti bezbedna mesta za učenike i zaposlene i pozvali na sistemsko rešavanje pitanja bezbednosti u obrazovnim ustanovama.
Policija nastavlja istragu, a više detalja o okolnostima napada očekuje se nakon što nadležni završe uviđaj i objave zvanične informacije.
(Telegraf)
BONUS VIDEO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ILI NORMALAN RAD VLADE ILI.. Fico: Vanredni izbori mogući su već u januaru
27. 09. 2026. u 22:11
DRAMA U SLOVAČKOJ: Posle Ficovih reči usledile pretnje bombom
25. 09. 2026. u 12:51
SNAŽAN GRUPNI UDAR RUSKE VOJSKE: Ministarstvo odbrane otkrilo šta su im bile mete
29. 09. 2026. u 09:54
PUTIN POTPISAO NOVI UKAZ: "Vlada Ruske Federacije treba da..."
29. 09. 2026. u 09:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)