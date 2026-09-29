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UČENIK UBIO NASTAVNICU NOŽEM, DRUGU RANIO... Horor u Slovačkoj u osnovnoj školi!

В.Н.

29. 09. 2026. u 11:27

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UČENIK osmog razreda napao je nožem dve nastavnice i jednu učenicu u osnovnoj školi u mestu Staškov, u okrugu Čadca u Slovačkoj.

УЧЕНИК УБИО НАСТАВНИЦУ НОЖЕМ, ДРУГУ РАНИО... Хорор у Словачкој у основној школи!

Foto: Unsplash/Michal Lauko

Jedna nastavnica (61) podlegla je povredama, dok je još dvoje povređenih prebačeno u bolnicu.

Policija i sve službe za hitne intervencije upućene su jutros u osnovnu školu u Staškovu nakon prijave napada oštrim predmetom. Prema informacijama slovačkih medija, napadač je učenik osmog razreda, a nožem je napao dve nastavnice i jednu učenicu.

Na lice mesta poslata su dva vozila hitne pomoći i dva spasilačka helikoptera. Intervencija je u toku, a povređenima je ukazana pomoć.

Dete u kritičnom stanju

Portparolka Operativnog centra Službe hitne medicinske pomoći Petra Klimešova potvrdila je da je jedno dete u kritičnom stanju helikopterom prebačeno u bolnicu u Martinu.

Drugi povređeni je 44-godišnji pacijent sa ubodnom ranom u grudima, koji je nakon ukazane prve pomoći helikopterom prebačen u bolnicu u Žilini.

Nažalost, 61-godišnja žena zadobila je teške povrede i preminula.

Prema informacijama televizije JOJ, napadač je učenik osmog razreda. Policija je potvrdila da istražuje nasilni incident, dok su nadležni organi apelovali na javnost da ne širi neproverene informacije.

Na lice mesta uputili su se i ministar unutrašnjih poslova Matúš Šutaj Eštok, ministar obrazovanja Tomáš Drucker i ministar zdravlja Kamil Šaško.

Oglasio se i generalni tužilac Slovačke Maroš Žilinka, koji je poručio da je tragedija poziv celom društvu da se ozbiljnije suoči sa pojavama nasilja, mržnje i rastuće agresije.

U međuvremenu, učenički savet srednje škole izrazio je solidarnost sa učenicima, nastavnicima i porodicama pogođenim tragedijom. Poručili su da škole moraju biti bezbedna mesta za učenike i zaposlene i pozvali na sistemsko rešavanje pitanja bezbednosti u obrazovnim ustanovama.

Policija nastavlja istragu, a više detalja o okolnostima napada očekuje se nakon što nadležni završe uviđaj i objave zvanične informacije.

(Telegraf)

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