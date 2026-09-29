BRISEL NE ŽELI NOVU „MAĐARSKU“: Predložena mogućnost suspenzije prava glasa novim članicama

EVROPSKA komisija predlaže niz mehanizama za zaštitu Evropske unije od mogućih pokušaja budućih članica da oslabe demokratske strukture ili stave veto na ključne odluke.

Foto: Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predlozi su izneti u nacrtu dokumenta u koji je Rojters imao uvid.

Dok Crna Gora, Albanija, Ukrajina i Moldavija napreduju sa procesom pristupanja, blok analizira posledice proširenja i razmatra da li da promeni pravila za prijem novih članica, izveštava Rojters.

U nacrtu dokumenta o pripremama za proširenu Uniju, Komisija kaže da proširenje jača Evropu.

Takođe upozorava:

- Više članica takođe postavlja veće zahteve u pogledu donošenja odluka, administracije, sprovođenja, infrastrukture i finansiranja.

Nacrt je još uvek podložan promenama i deo je paketa koji se očekuje da će Komisija predstaviti sledeće nedelje. Vlade EU su jasno stavile do znanja da žele da smanje rizike od demokratskog nazadovanja i promena spoljne politike u novim članicama.

Ovaj stav proizilazi iz poteškoća bloka sa Mađarskom pod Viktorom Orbanom, koji je svrgnut na izborima u aprilu nakon 16 godina na vlasti.

Foto Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Neke vlade takođe traže zaštitu za preduzeća i građane u postojećim zemljama od iznenadnih promena koje bi proširenje moglo doneti.

Predloženi mehanizmi zaštite

Komisija razmatra uvođenje novih alata, a među njima je i privremena politička obaveza.

Prema njenim rečima, nova članica bi dala izjavu da se, u ograničenom periodu, neće protiviti odlukama donetim konsenzusom.

Razmatra se i zaštitna klauzula, koja bi, u postpristupačnom periodu, omogućila postojećim državama članicama da suspenduju prava nove članice, uključujući i pravo glasa.

Takva odluka bi zahtevala kvalifikovanu većinu od 15 od ukupno 27 članica, koje čine 65% stanovništva Unije.

U dokumentu Komisije se navodi da bi novi sporazumi o pristupanju mogli da sadrže i vremenski ograničene zaštitne mere u oblastima kao što su slobodno kretanje radnika i poljoprivreda.

Promene u načinu donošenja odluka

Komisija je ponovo pozvala države članice da olakšaju donošenje odluka u EU tako što će dozvoliti glasanje kvalifikovanom većinom o pitanjima kao što su sankcije. Ovo je oblast u kojoj je Mađarska često koristila svoj veto.

Izvršna vlast EU je dodala da „šira primena glasanja kvalifikovanom većinom treba da bude praćena odgovarajućim zaštitnim merama za ključne nacionalne interese“.

U dokumentu se takođe poziva na sistematičniji pristup postepenoj integraciji budućih članica u programe EU čak i pre formalnog pristupanja, posebno u oblastima odbrane, energetike i transporta.

(Indeks.hr)

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