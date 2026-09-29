Svet

BRISEL NE ŽELI NOVU „MAĐARSKU“: Predložena mogućnost suspenzije prava glasa novim članicama

P. Đurđević

29. 09. 2026. u 17:55

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EVROPSKA komisija predlaže niz mehanizama za zaštitu Evropske unije od mogućih pokušaja budućih članica da oslabe demokratske strukture ili stave veto na ključne odluke.

БРИСЕЛ НЕ ЖЕЛИ НОВУ „МАЂАРСКУ“: Предложена могућност суспензије права гласа новим чланицама

Foto: Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predlozi su izneti u nacrtu dokumenta u koji je Rojters imao uvid.

Dok Crna Gora, Albanija, Ukrajina i Moldavija napreduju sa procesom pristupanja, blok analizira posledice proširenja i razmatra da li da promeni pravila za prijem novih članica, izveštava Rojters.

U nacrtu dokumenta o pripremama za proširenu Uniju, Komisija kaže da proširenje jača Evropu.

Takođe upozorava:

- Više članica takođe postavlja veće zahteve u pogledu donošenja odluka, administracije, sprovođenja, infrastrukture i finansiranja.

Nacrt je još uvek podložan promenama i deo je paketa koji se očekuje da će Komisija predstaviti sledeće nedelje. Vlade EU su jasno stavile do znanja da žele da smanje rizike od demokratskog nazadovanja i promena spoljne politike u novim članicama.

Ovaj stav proizilazi iz poteškoća bloka sa Mađarskom pod Viktorom Orbanom, koji je svrgnut na izborima u aprilu nakon 16 godina na vlasti.

Foto Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Neke vlade takođe traže zaštitu za preduzeća i građane u postojećim zemljama od iznenadnih promena koje bi proširenje moglo doneti.

Predloženi mehanizmi zaštite

Komisija razmatra uvođenje novih alata, a među njima je i privremena politička obaveza.

Prema njenim rečima, nova članica bi dala izjavu da se, u ograničenom periodu, neće protiviti odlukama donetim konsenzusom.

Razmatra se i zaštitna klauzula, koja bi, u postpristupačnom periodu, omogućila postojećim državama članicama da suspenduju prava nove članice, uključujući i pravo glasa.

Takva odluka bi zahtevala kvalifikovanu većinu od 15 od ukupno 27 članica, koje čine 65% stanovništva Unije.

U dokumentu Komisije se navodi da bi novi sporazumi o pristupanju mogli da sadrže i vremenski ograničene zaštitne mere u oblastima kao što su slobodno kretanje radnika i poljoprivreda.

Promene u načinu donošenja odluka

Komisija je ponovo pozvala države članice da olakšaju donošenje odluka u EU tako što će dozvoliti glasanje kvalifikovanom većinom o pitanjima kao što su sankcije. Ovo je oblast u kojoj je Mađarska često koristila svoj veto.

Izvršna vlast EU je dodala da „šira primena glasanja kvalifikovanom većinom treba da bude praćena odgovarajućim zaštitnim merama za ključne nacionalne interese“.

U dokumentu se takođe poziva na sistematičniji pristup postepenoj integraciji budućih članica u programe EU čak i pre formalnog pristupanja, posebno u oblastima odbrane, energetike i transporta.

(Indeks.hr)

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