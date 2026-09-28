TEHERAN ODGOVORIO TRAMPU: "Ili je tržište glupo ili Amerika falsifikuje stvarnost"

PREDSEDNIK iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bager Kalibaf osporio je tvrdnje SAD da su preuzele kontrolu nad Ormuskim moreuzom, ukazujući na i dalje visoku cenu nafte.

Foto: Tanjug/AP/Tatan Syuflana

Kalibaf je na platformi X sinoć naveo da se naftom trguje oko 35 dolara po barelu iznad nivoa pre rata između SAD i Izraela i Irana.

- Ili je tržište glupo ili američka narativna mašinerija falsifikuje stvarnost - napisao je Kalibaf na engleskom jeziku.

On je ironično dodao da za one koji veruju američkoj verziji događaja u Ormuskom moreuzu postoji "besplatni dolar na automatu", pozivajući ih da odu i uzmu ga.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u subotu da Sjedinjene Američke Države imaju potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom i odbacio najnoviji mirovni predlog Teherana kao "neprihvatljiv".

Tramp je istakao da SAD "ubedljivo dobijaju", dok Iran trpi ogromne gubitke zbog američke pomorske blokade i ekonomskih mera.

(Tanjug)