TEHERAN ODGOVORIO TRAMPU: "Ili je tržište glupo ili Amerika falsifikuje stvarnost"
PREDSEDNIK iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bager Kalibaf osporio je tvrdnje SAD da su preuzele kontrolu nad Ormuskim moreuzom, ukazujući na i dalje visoku cenu nafte.
Kalibaf je na platformi X sinoć naveo da se naftom trguje oko 35 dolara po barelu iznad nivoa pre rata između SAD i Izraela i Irana.
- Ili je tržište glupo ili američka narativna mašinerija falsifikuje stvarnost - napisao je Kalibaf na engleskom jeziku.
On je ironično dodao da za one koji veruju američkoj verziji događaja u Ormuskom moreuzu postoji "besplatni dolar na automatu", pozivajući ih da odu i uzmu ga.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u subotu da Sjedinjene Američke Države imaju potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom i odbacio najnoviji mirovni predlog Teherana kao "neprihvatljiv".
Tramp je istakao da SAD "ubedljivo dobijaju", dok Iran trpi ogromne gubitke zbog američke pomorske blokade i ekonomskih mera.
(Tanjug)
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